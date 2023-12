Ricadi, tutto pronto per la presentazione di “Infinita bellezza”

Domani pomeriggio, alle ore 16:00, il museo archeologico e paleontologico di palazzo Fazzari “MuRi” a Santa Domenica di Ricadi apre le porte al pubblico e alla stampa per la presentazione e proiezione del video documentario incentrato sulla destinazione turistica Ricadi-Capo Vaticano. Il video, dal titolo “Infinita bellezza”, è prodotto da Up Travel Films. Il filmato, dalla durata complessiva di 24 minuti, andrà poi in onda anche sul canale 42 del Digitale terrestre, compresa Alma Tv (ex MarcoPolo Tv). Le riprese, commissionate dall’amministrazione comunale di Ricadi, sono state realizzate da “LaTvdeiViaggi”, una realtà professionale che da oltre vent’anni produce realizzazioni video esclusivamente dedicate al turismo. Per l’occasione, saranno presenti il sindaco di Ricadi Nicola Tripodi, assieme alla sua compagine amministrativa, il direttore del “MuRi” Vincenzo Calzona e i produttori stessi del documentario.

