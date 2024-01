All’Auditorium Santa Chiara di Tropea il recital del pianista Andrea Fucà

La stagione musicale congiuntamente organizzata dall’associazione Tropea Musica e AMA Calabria avrà inizio presso l’Auditorium Santa Chiara domenica 7 gennaio 2024 alle ore 18,30 con il recital del pianista Andrea Fucà. L’evento organizzato da AMA Calabria in collaborazione con l’associazione Paolo Ragone è sostenuto dal Ministero della Cultura direzione Generale Spettacolo e con le risorse erogate ad esito dell’Avviso “per il finanziamento di Programmi di Distribuzione Teatrale” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura” e del Comune di Tropea. Andrea Fucà inizia lo studio del pianoforte a 5 anni con la madre per poi proseguire gli studi al Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, dove si diploma nel 2020 con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del M° Paolo Pollice. Ha partecipato a diversi concorsi pianistici classificandosi tra i primi posti: 38° concorso nazionale di musica AMA Calabria, Lamezia terme (CZ); 3° concorso nazionale di musica “Senocrito” città di Locri (RC); 16° concorso internazionale di musica “Orfeo Stillo” città di Paola (CS); 21° concorso internazionale di Musica “Euterpe” a Corato (BA). Ha frequentato diverse masterclass di perfezionamento pianistico con Paolo Pollice, Massimo Severino, Rosa Inarta e Pierluigi Camicia. Nel Maggio 2019 si esibisce con l’orchestra del Conservatorio “Fausto Torrefranca” eseguendo il concerto per pianoforte e orchestra in La maggiore di W. A. Mozart tenutosi presso l’auditorium Santa Chiara di Tropea. Il 28 luglio 2020 si è esibito in un recital pianistico presso l’auditorium dello Spirito Santo di Vibo Valentia proponendo musiche di Beethoven, Chopin, Franck, Debussy e Skrjabin. Attualmente si sta perfezionando all’Accademia di musica di Pinerolo sotto la guida dai Maestri Pietro De Maria ed Enrico Stellini. Nel corso del recital il pianista Andrea Fucà eseguirà di Johann Sebastian Bach la Partita n. 2 in Do minore, BWV 826, di Ludwig van Beethoven la Sonata per pianoforte n. 30 in Mi maggiore, op. 109 e di Claude Debussy Isle Joyeuse.

LEGGI ANCHE: Tropea: concerto, presepe vivente e coro gospel per la due giorni dell’Epifania

Luminarie, presepi viventi e tombolate: gli eventi nel Vibonese da Capodanno all’Epifania