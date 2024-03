Vibo, la Biblioteca comunale pronta ad ospitare il convegno “Celiachia e donna”

In Calabria sono migliaia i pazienti che ne soffrono. L’iniziativa è stata promossa dall’Aic sezione regionale

“Celiachia e donna”. È questo il tema del convegno in programma per l’8 marzo alla Biblioteca comunale di Vibo Valentia. Si tratta di una iniziativa fortemente voluta dall’Aic, Associazione italiana celiachia, sezione Calabria, con lo scopo di approfondire un argomento che coinvolge centinaia di persone anche nel comprensorio vibonese. Nella nostra regione, sono circa 7mila i pazienti diagnosticati. In passato, la malattia era poco conosciuta e spesso associata alla fase pediatrica pertanto mancavano tutele e adeguate forme di assistenza. Oggi, invece, si registra maggiore consapevolezza, e con l’avanzare della ricerca, è stata garantita una migliore qualità di vita.

Il convegno

L’inizio del convegno è previsto alle ore 17.00. In apertura, i saluti istituzionali di Giuseppina Grosso, presidente Aic Calabria e del sindaco Maria Limardo. A seguire i contributi di Antonella Bellantoni, presidente del Comitato scientifico Aica Calabria aps, e Antonella Gagliardi, biologa nutrizionista. In conclusione, dibattito con il pubblico. I promotori sottolineano l’importanza dell’iniziativa: «La maggiore frequenza della celiachia tra le donne – spiegano – è data da fattori genetici e ormonali. Aic è da sempre impegnata a migliorare la vita di ogni celiaco». La corretta informazione e i consigli degli esperti sono dunque alla base per garantire alle persone che soffrono di celiachia, maggiore benessere fisico e anche psicologico.

