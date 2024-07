Soriano, un’estate al Polo museale: il calendario degli eventi da luglio a settembre

Con l’avvento dell’estate proliferano eventi e iniziative volte all’intrattenimento anche attraverso la cultura, le origini e le tradizioni. In tal senso il Polo Museale di Soriano Calabro, grazie all’impegno della sua direttrice Mariangela Preta, ha saputo mescolare arte, cultura e divertimento attraverso la stesura di un calendario estivo alquanto interessante e che valorizza ancora di più un luogo già ricco di storia e arte.

Si parte il 15 luglio, alle ore 19, con “La cucina della Tradizione – tra Medioevo e modernità” e Cooking Show “T’appatumi” per una serata culinaria e all’insegna del gusto; i primi due giorni di agosto, dalle ore 21 alle 23, saranno invece caratterizzati dall’apertura notturna in occasione del “Portiamo Arte Festival” mentre, il giorno dopo, sarà contraddistinto dal Concerto dell’Orchestra Brutia, in programma alle ore 21:30, e con un ingresso dal costo di 10,00 euro; nella notte stellata di San Lorenzo (10 agosto) sarà invece di scena l’apertura notturna, dalle ore 21 alle 23 per il Festival Arte, Sapori e Musica.

Si proseguirà poi il 29 agosto con appuntamento previsto alle ore 18:30 per l’inaugurazione della mostra “Materia: il Mostacciolo nell’arte” del maestro Antonio La Gamba; il mese di agosto si congederà poi con il Teatro Greco “Donne di Troia”, in programma alle ore 19 e con costo di ingresso pari a 10 euro. L’ultimo evento del calendario estivo del Polo Museale è previsto per il 6 settembre alle ore 19 con “Grani Antichi- Storia, Cultura e Tradizioni di un Territorio” con una degustazione di mostaccioli. Anche in questo caso, insomma, non mancheranno le attività e gli appuntamenti con il Polo Museale del comune delle Preserre, il quale sta diventando sempre di più un punto di riferimento artistico e culturale.