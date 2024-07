Teatro, musica ed enogastronomia, a Zambrone presentati gli eventi estivi della kermesse aramonese

Al via a Zambrone la nona edizione della rassegnata estiva dell’amministrazione comunale. Il programma, anche nell’edizione 2024, punta a coniugare qualità e divertimento, cultura e poliedricità. E in effetti, convivono, nella rassegna estiva, l’elemento letterario con quello della musica, il teatro classico con gli artisti da strada, il rock e le tarantelle, il jazz e il teatro popolare.

Nel dettaglio, ecco le serate previste dalla kermesse. Si parte giorno 7 con l’evento patrocinato dal Comune a Daffinà: Summer Calabria Food che è giunto alla seconda edizione. Il 10 alla marina di Zambrone: Tilliband, piccola orchestra di fiati. Mentre, il giorno successivo, nella frazione Daffinacello, spazio alla tradizione con i Giganti Mata e Grifone e la Fanfara Fiorita che accompagneranno i percorsi gastronomici ideati dai fedeli della parrocchia “San Nicola”.

A seguire, primo evento nel capoluogo. Ad esibirsi il Coro polifonico Musicanova Città di Nicotera con il concerto: “Le infinite vie dell’amore”, un modo per celebrare l’amore nelle sue tante articolazioni. Giorno 13 Reading letterario: “Racconti e leggende sotto le stelle” curato dall’associazione Calabria Tribù. Il 14, sempre a Zambrone, Velia Ricciardi Quartet, concerto jazz. A Ferragosto si ritorna sul lungomare; ad animare la serata la James Live Band. Il 16 Agosto, nella frazione San Giovanni, il gruppo de I Commedianti metterà in scena la commedia brillante “Ppe’ curpa du’ caputrenu”.

Mentre, il giorno successivo, nell’anfiteatro della Piazza VIII Marzo del capoluogo ritornerà il teatro classico con una produzione di Confine incerto dal titolo eloquente: “Dietro il Sud” di e con Emanuela Bianchi. Il 18 il tanto atteso Tamburello Festival che, giunto alla diciottesima edizione, avrà quale suo filo conduttore: “2024, Tamburelli a Zambrone”. L’evento, organizzato come sempre dal Centro studi umanistici e scientifici Aramoni avrà il patrocinio oltre che del Comune anche del Gal Terre Vibonesi. Il giorno successivo spazio agli amanti del rock; sempre nella Piazza VIII Marzo si esibirà “La combriccola del Blasco” cover band dedicata a Vasco Rossi. Il 31 continua su Daffinà la rassegna dedicata agli artisti da strada denominata “Circovagando”, così amata soprattutto dai bambini; la Compagnia Joculares metterà in scena di spettacoli: “Malleabile” e “Waiting for The Miss”. Si chiude il 4 Settembre, nella località Madama, con il concerto pop dei Danà 5 e la partecipazione di Mariachiara Carrozzo, vocalist del posto.