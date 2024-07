San Calogero ospita la prima nazionale del musical sul beato Carlo Acutis, “l’influencer di Dio”

La locandina del musical

San Calogero si prepara ad ospitare la prima nazionale del musical “L’Influencer di Dio”, dedicato alla figura del Beato Carlo Acutis. Lo spettacolo, scritto e diretto da Francesco Romano e Francesco De Vita, con un cast di 25 elementi, si terrà sabato 27 luglio alle ore 21:00 e domenica 28 luglio alle ore 19:00 e alle ore 21:30 nei nuovi locali della Casa della cultura in via Licciardo. Un lavoro corale inedito: “L’Influencer di Dio” è un’opera originale, con musiche e testi inediti creati dai due registi. La realizzazione dello spettacolo ha richiesto un impegno imponente da parte di tutto il cast e della produzione, che hanno lavorato con passione per portare in scena la storia di questo giovane straordinario.

La vita di Carlo Acutis

Carlo Acutis, nato a Londra nel 1991 e scomparso a Monza nel 2006 a soli 15 anni, è stato un ragazzo di grande fede e intelligenza. Un vero «genio dell’informatica», come lo ha definito Papa Francesco, che ha utilizzato le sue capacità per diffondere il messaggio evangelico online, guadagnandosi l’appellativo di “Influencer di Dio”. Nel 2020 Carlo Acutis è stato beatificato e la sua canonizzazione è imminente. La sua figura continua ad ispirare migliaia di giovani in tutto il mondo, con la sua testimonianza di Fede vissuta con gioia e semplicità.