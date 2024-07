Vibo, cala il sipario sul Torrefranca Jazz Festival con l’esibizione dell’Ama Little Big Band

Ama Little Big Band

La seconda edizione del Torrefranca jazz Festival si conclude con il concerto dell’Ama Little Big Band che si terrà oggi, domenica 28 luglio 2024, all’auditorium Santo Spirito di Vibo, con inizio alle ore 21:00. L’ensemble diretto da Ferruccio Messinese, docente presso il conservatorio vibonese, è composta da Vito Procopio e Manuel Gugliotta al sax alto, Sergio Sirianni e Bruno De Santis al sax tenore, Francesco Gugliotta al sax baritono, Antonio Gullo e Francesco Tropea alle trombe, Danilo Giampà al trombone, Vittorio Viscomi alla chitarra, Davide Gugliotta al pianoforte, Giuseppe Gugliotta al basso e Giuseppe Cutuli alle percussioni. I giovani musicisti calabresi eseguiranno un programma che prevede l’interpretazione di capolavori del repertorio di Miles Davis, Duke Ellington, Joe Zawinul, Bronislau Kaper, Billy Strayhorn, Kenny Dorham, Chuck Rio, Antônio Carlos Jobim e Sonny Rollins.

«Il Festival – hanno fatto sapere gli organizzatori in una nota -, realizzato grazie ad una felice sinergia fra il conservatorio statale di musica di Vibo Valentia e Ama Calabria, è stato sostenuto dal Ministero della cultura direzione generale dello spettacolo e dal Cidim (Comitato nazionale italiano musica). Motore portante del festival è stato il maestro Giovanni Mazzarino, responsabile del Dipartimento nuove tecnologie del conservatorio Torrefranca, che ha dedicato molte energie per la buona riuscita della kermesse, caratterizzatosi non solo per i qualificati concerti che in una settimana hanno richiamato nella città importanti personalità del settore, ma anche per le master class cui hanno partecipato oltre 50 giovani musicisti provenienti da tutta Italia. L’auspicio è che questa iniziativa possa proseguire coinvolgendo altre istituzioni locali per consentire alla stessa di avere un respiro ancora maggiore rispetto a quello già elevato raggiunto e che contestualmente possa contribuire allo sviluppo della promozione culturale e turistica del territorio».