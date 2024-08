Festival Guitaromanie, a Nicotera il terzo appuntamento con il concerto della giovanissima Francesca Gugliotta

Terzo appuntamento a Nicotera con il Festival chitarristico Guitaromanie, sabato 3agosto sempre nel chiostro di Palazzo Convento alle ore 22.00. Sarà la volta del concerto “Romantico…brasiliano” che vedrà come protagonisti la prima studente della classe di chitarra del maestro Marco Rossetti del Conservatorio di musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, la giovanissima Francesca Gugliotta.

«Anche in questa edizione – fanno sapere gli organizzatori – si è voluto dare spazio ai giovani talenti del nostro territorio che frequentano il conservatorio di Vibo Valentia: grazie a un accordo stipulato con il direttivo del Torrefranca, il direttore artistico del Festival Romolo Calandruccio ha voluto offrire l’opportunità ad alcuni giovani artisti che si sono particolarmente distinti nei loro studi, di trovare spazio in un cartellone internazionale come quello del Festival chitarristico di Nicotera».

È il caso di Francesca Gugliotta che, malgrado la giovanissima età (è nata nel 2008), si sta facendo notare in diversi concorsi internazionali per chitarra, l’ultimo in ordine di tempo si alcuni giorni fa, a Fiuggi dove ha guadagnato il podio più alto con un prestigioso primo premio.

Il programma che presenta, come si può intuire dal titolo spazia da alcuni celebri brani classico-romantici alla musica di importanti autori brasiliani e sud americani come: Johann Kaspar Mertz, Heitor Villa-Lobos,Antonio Lauro, Dilermando Reis, Joao Pernambuco, Leo Brouwer, Nikita Koshkin.

La novità del Festival di quest’anno è l’allestimento della mostra di liuteria del maestro liutaio calabrese Domenico Pizzonia che opera però in Germania. La mostra si potrà visitare, sempre al Chiostro di Palazzo Convento sabato dalle ore 20.30. Gli ospiti avranno l’opportunità di provare le chitarre del maestro Pizzonia.

Il prossimo appuntamento avrà luogo il 17agosto questa volta nella chiesa Maria SS. Immacolata di Nicotera Marina alle ore 22.00 e vedrà come protagonisti altri due giovani allievi del maestro Edoardo Marchese del Conservatorio di Vibo Valentia. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.

Chi è Francesca Gugliotta, il curriculum

Francesca Gugliotta,classe 2008, intraprende gli studi di chitarra classica all’età di 6 anni sotto la guida dei maestri Gugliotta Francesco, Gugliotta Giuseppe e De Rito Antonio. Nel 2023 viene ammessa al Conservatorio di musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia sotto la guida del maestro marco Rossetti ed attualmente frequenta il primo anno del propedeutico.

Nonostante la sua giovane età ha partecipato a numerosi concorsi e, tranne il prestigioso secondo premio del XI Concorso Internazionale di Chitarra “ALIRIO DIAZ” di Roma (secondo premio e concerto borsa studio), in tutti gli altri ha conquistato sempre il primo premio: XIII Concorso Internazionale Musicale città di Filadelfia, V Concorso Internazionale di Musica “Gustav Mahler” di Trebisacce, VI Concorso Internazionale Chitarristico dell’ Istmo di Lamezia Terme, XXVI Concorso Internazionale “Vincenzo Scaramuzza” di Crotone, primo premio di categoria epremio speciale Mandanici “per particolari doti tecniche e musicali” a Barcellona Pozzo di Gotto, reduce da alcuni giorni dal XVIII concorso Internazionale della chitarra Città di Fiuggi 2024 dove anche qui ha conquistato un altro primo premio.

Ha suonato in varie manifestazioni musicali tra le quali: I Edizione Festival Cameristico di Filadelfia, XXX Festival Suoni e Colori per giovani chitarristi 2023, Festival Chitarre e Oltre 2023 e alla Prima Stagione dei Concerto No Panic organizzato dalla Consulta degli Studenti del Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, a Siracusa presso Villa Reimann.

Ha frequentato Masterclass di perfezionamento in qualità di allieva effettiva con i maestri Thu Le, Tatyana Ryzhkova, Ganesh Del Vescovo, Tamayo e Vincenzo Saldarelli.