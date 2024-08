L’ottava edizione di Serreinfestival entra nel vivo: musica e cultura si fondono in una notte magica

La locandina dell’evento

Si avvicina al culmine l’ottava edizione del “Serreinfestival”, manifestazione che ogni anno valorizza le eccellenze del territorio delle Serre calabresi e promuove un confronto costruttivo su temi di grande attualità. Domani sera 8 agosto, la piazza Monsignor Barillari sarà il palcoscenico di una serata ricca di eventi. Il cuore della manifestazione sarà l’assegnazione del premio Serreinfestival 2024, un riconoscimento che quest’anno sarà conferito a figure di spicco del panorama culturale e sociale. Tra gli ospiti d’onore, lo storico Armando Vitale e la presidente dell’associazione “San Bruno” di Toronto Palma Pisani Franzone.

A seguire, un momento di grande musica con il concerto di Davide De Marinis e il suo “Andiamo al mare – live tour”. Un’occasione per ballare e cantare insieme, immersi nella suggestiva atmosfera della piazza. Il Serreinfestival non è solo un evento culturale, hanno fatto sapere gli organizzatori, ma anche un momento di incontro e di confronto tra persone provenienti da diversi ambiti. Le tematiche affrontate durante la manifestazione spaziano dalla storia alla cultura, passando per l’attualità e le sfide del nostro tempo. L’evento rappresenta anche un’ottima occasione per scoprire le bellezze naturali e culturali delle Serre calabresi. Un territorio ricco di storia, tradizioni e sapori autentici, che merita di essere conosciuto e valorizzato.