San Nicola da Crissa set de “Il seme della speranza” vincitore del premio M2 Filming Experience

Rai Cinema Channel pubblica sulla propria piattaforma “Il seme della speranza”, cortometraggio diretto da Nando Morra vincitore della sezione “Mediterraneo: viaggio delle vicinanze” nell’ambito di M2 Filming Experience – Mezzogiorno e Mediterraneo, spin off internazionale del Premio “Penisola Sorrentina”. L’immigrazione, l’accoglienza ma anche il bullismo e il riscatto sociale sono i temi che caratterizzano questo lavoro cinematografico girato nel piccolo Comune di San Nicola da Crissa. Nel cast, insieme agli attori Francesco Sgro, Grazia Leone, Erica Bianco, Francesco Spagnolo e Nicola Quaranta anche i giovanissimi studenti delle scuole calabresi. A selezionare lo short film in concorso, in distribuzione fino a primavera prossima sui canali Rai, è stata la giuria composta dagli studenti del dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, diretto da Francesco Eriberto d’Ippolito.

M2 Filming Experience – Mezzogiorno e Mediterraneo, patrocinato da Regione Campania e Fondazione Banco di Napoli, rientra in un progetto di convenzione pluriennale sottoscritto tra l’ateneo e l’organizzazione del Premio, presieduto da Mario Esposito, che ha visto nel corso del 2024 la partecipazione del dipartimento universitario anche ad un workshop del Giffoni Film Festival, ad una iniziativa realizzata in collaborazione con la Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa e ad una serata evento nel corso della quale il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha consegnato il premio speciale 2024 per il Mediterraneo all’attrice Anna Foglietta.