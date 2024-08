Soriano tra Arte, Musica e Sapori, grande successo per la quarta edizione del festival

Un evento che si è ormai radicato all’interno del popolo sorianese, divenendo un marchio di fabbrica dell’estate non solo del territorio, ma anche dei paesi limitrofi. Il Festival “Arte, Sapori e Musica”, giunto alla sua quarta edizione (la terza organizzata dalla Pro Loco) è divenuto la carta d’identità degli eventi locali, visto anche il suo grande richiamo. Affascinante vedere spazi colmi di gente all’interno dei caratteristici vicoletti del paese, vene pulsanti e storiche di questo borgo e ricchi di antichità che, proprio per queste caratteristiche, hanno maggiormente elevato il fascino della festa. Migliaia di persone sono accorse per la degustazione di prodotti tipici e non solo, catturate dall’intramontabile bellezza del centro storico. Dieci gli stand, ognuno di essi con qualcosa di specifico e accompagnati dall’allegria della musica, dallo spirito di festa e dai sorrisi. Un evento organizzato dalla Pro Loco ma anche con il prezioso contributo dell’attuale amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonino De Nardo. La conferma di come questo evento stia crescendo a vista d’occhio, anno dopo anno, può essere quella di un paragone con l’edizione precedente (anch’essa ottimamente riuscita) e dal sempre più ingente numero di persone.

La soddisfazione della presidente della Pro Loco Maria Teresa Daffinà

Parole di soddisfazione quelle di Maria Teresa Daffinà, presidente della Pro Loco: «Venerdì si è svolta la quarta edizione del Festival Arte, Sapori e Musica, manifestazione targata Pro Loco e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, senza dimenticare il supporto del GAL terre Vibonesi. L’intento è stato quello di valorizzare le vie del borgo dell’entroterra con numerosi stand di enogastronomia, esposizioni di botteghe artistiche e artigianato locale, artisti di strada, band e tanto altro». La stessa presidente Daffinà ha ribadito più volte che il successo di tali eventi è quello di far rivivere il centro storico e di coinvolgere la maggior parte dei cittadini al fine di far emergere e rafforzare lo spirito di comunità.