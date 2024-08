San Costantino Calabro, al via la 36esima edizione della Rassegna teatrale: ecco il calendario

La storica kermesse prenderà il via questa sera alle 21 in piazza Dante con la commedia Forza venite gente. Previsti spettacoli fino al primo settembre

Al via la “Rassegna teatrale Sancostantinese”, storica kermesse giunta alla sua XXXVI edizione. L’apertura della serie di spettacoli è prevista per oggi 26 agosto, con inizio alle ore 21. Nell’occasione ad esibirsi sul palco allestito in piazza Dante sarà la compagnia Avanti Teatranti, con la commedia brillante “Forza venite gente”. La rassegna si protrarrà ininterrottamente fino a domenica 1 settembre.

Il calendario

Il calendario predisposto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Derito prevede, a seguire, domani 27 agosto lo spettacolo “A mala sorti i me soru” della compagnia “I Baroncini” di Rizziconi, mercoledì 28 la commedia brillante “Belli bravi e farabutti” della compagnia “Nati per caso”, il 29 lo spettacolo “O sordi o missa” proposto dall’associazione Oratorio San Leonardo di Longobardi. Venerdì 30 e sabato 31 si esibiranno, rispettivamente, la compagnia teatrale Sancostantinese “Rocco Lico”, interprete della commedia brillante “Gazzella veloce… in tre minuti”, e la compagnia teatrale Deliese di Delianova con l’opera “Previti per vocazione”. L’edizione 2024 della rassegna teatrale si concluderà domenica 1 settembre con lo spettacolo di Piero Procopio, dal titolo “Chissu è de nostri”. Anche quest’anno le varie compagnie si esibiranno davanti a un pubblico numeroso e attento. Del resto, la Rassegna teatrale sancostantinese è una delle manifestazioni estive più attese nella provincia di Vibo Valentia. Il fine degli organizzatori, come sempre, è quello di promuovere e valorizzare l’arte del teatro nelle sue molteplici sfaccettature, su un territorio che in questo settore vanta una lunga tradizione.