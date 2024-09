Vibo Marina, tutto pronto per la XI edizione del Premio Porto Santa Venere che celebra le eccellenze del luogo

Sabato 7 settembre, l’aula magna dell’Istituto Amerigo Vespucci di Vibo Marina ospita l’undicesima edizione del Premio Porto Santa Venere. Il prestigioso riconoscimento, che si è affermato nel tempo come un appuntamento imperdibile nella vita sociale e culturale della comunità vibonese, unisce storia, cultura e valorizzazione del territorio in una serata ricca di emozioni. Organizzato dalla Pro Loco Vibo Marina aps in sinergia con la parrocchia Maria Santissima del Rosario e l’amministrazione comunale di Vibo, il Premio è il risultato dell’impegno di numerosi volontari, in particolare del gruppo giovani e dei sostenitori della Pro Loco. La serata si svolgerà secondo una formula collaudata del Talk-show, che promette di intrattenere il pubblico con musica dal vivo e racconti significativi del territorio. A condurre l’evento sarà la giornalista Cristina Iannuzzi di LaC Tv, che dialogherà con ospiti di rilievo; mentre l’avvocato Ilenia Iannello, socia della Pro Loco, coordinerà il tutto.

Il palcoscenico musicale vedrà la partecipazione del giovane talento Alberto Greco al pianoforte, che accompagnerà la serata con le sue melodie, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Il Premio Porto Santa Venere, oltre a essere un riconoscimento simbolico, consiste in un esclusivo bassorilievo realizzato dall’artista Antonio La Gamba, che cattura l’essenza dell’evento e della sua missione. Quest’anno, il Premio sarà conferito a tre entità che hanno segnato la storia economica e culturale di Vibo Marina: il Polo tecnico-logistico della Stazione navale della Guardia di finanza di Vibo Marina, per i suoi 50 anni di attività; il Deposito costiero Eni di Vibo Marina, per il suo 60ennale; ed in fine alla pittrice Celeste Fortuna, una delle figure più rappresentative del panorama artistico locale.

Del Premio Porto Santa Venere, che si conferma dunque un momento di sintesi sulle eccellenze del territorio, vogliamo ricordare le ultime tre edizioni:

2021: Premio alla famiglia Amoroso per la straordinaria storia di lavoro e di umanità, nel creare e condurre un’importante azienda agricola; per la bellezza delle loro piante e dei fiori con cui hanno fatto conoscere Vibo Marina in Olanda ed in tutto il mondo; Premio a Ilenia Iannello per il suo impegno nella tutela del bene comune, la salvaguardia dell’ambiente da ogni degrado, la singolare testimonianza durante la pandemia; Premio alla signora Anna Maria Bilotta per lo straordinario impegno di donna nel mondo del lavoro, l’amore verso la famiglia e la comunità di Vibo Marina, il grande insegnamento dato a tutti che con la forza, il coraggio, la fede è possibile ricominciare.

2022: Premio a Rony Haynes, comandante del Florette, il brigantino in legno più antico d’Italia – in occasione dei suoi 100 anni – che ha base nel porto di Vibo Marina, promuove un turismo ecologico e le tradizioni marittime; Premio a Giovanna Artese, giovane imprenditrice di Porto Salvo che ha voluto rimanere in Calabria continuando la tradizione familiare della viticoltura, creando una straordinaria cantina dai vini pregiati. Premio al giovane biologo marino Giovanni Canduci, con una singolare storia familiare legata alla pesca, che ha partecipato a studi negli oceani acquisendo particolare competenza nell’innovativa tecnica dell’acustica marina.

2023: Premio a Maria Francesca Marino, direttore dello stabilimento Baker Hughes di Vibo Marina per il tenace impegno in un’azienda che esportata prodotti dal Porto di Vibo Marina; l’attenzione all’innovazione, formazione, lavoro femminile, promozione del sociale e dell’ambiente; per aver scelto di ritornare nella nostra Calabria, e per l’amicizia che la lega alla comunità di Vibo Marina; Premio a Bruno Nardo, eccellente medico chirurgia generale e dei trapianti, per il grande impegno professionale nel Servizio sanitario calabrese e nella formazione di giovani medici. Per il contributo alla riduzione della migrazione passiva e per la donazione d’organi. Per aver scelto di ritornare in Calabria, rafforzando un antico legame con Vibo Marina; Premio ai Vigili del fuoco del Distaccamento portuale di Vibo Marina, presente il per il prezioso servizio svolto con personale specializzato ed unità navali nella prevenzione e soccorso nel porto di Vibo Marina snodo nevralgico per l’approvvigionamento petrolifero della Calabria. Per i compiti di pronto intervento ad alto rischio in mare, a bordo delle navi, nel territorio costiero, nei piani di emergenza.