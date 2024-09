Esperienze vibonesi, il racconto dedicato ai miti e alla storia locale fa tappa a Vibo Marina

Prosegue la ricca estate di eventi che vede Edizioni Beroe e l'associazione culturale Calabria Tribù in giro per la Calabria. Prossimo appuntamento in programma nella popolosa frazione costiera

Prosegue la ricca estate di eventi che stanno portando Edizioni Beroe e l’associazione culturale Calabria Tribù in giro per la Calabria raccontando le radici che animano questa regione. Briatico ha accolto con entusiasmo e grande sensibilità gli argomenti proposti dal volume Esperienze vibonesi scritto da Claudia Maria De Masi. Il racconto della mitologia vibonese è stato un pretesto per accendere un dibattito sulle innovative possibilità di divulgare il patrimonio culturale di un luogo. All’incontro hanno preso parte il sindaco Lidio Vallone insieme al vice sindaco e assessore alla cultura Maria Teresa Centro che ha moderato con destrezza gli interventi dell’autrice, dell’ideatrice del progetto Giusi Fanelli e dell’editore Renato Costa. Le letture della Fanelli accompagnate dalle melodie dell’arpa celtica di Clara Ferrazzo hanno reso l’atmosfera ancor più suggestiva.

Il patrimonio archeologico di Vibo Valentia si presta ad affrontare anche un tour nelle frazioni del capoluogo. La prima tappa in tal senso sarà Vibo Marina. Nello specifico sarà il lido Proserpina ad ospitare il racconto dei Miti vibonesi. Giovedì 5 settembre dalle ore 18:30 si svolgerà un incontro particolare che vedrà coinvolti Claudia Maria De Masi, Giusi Fanelli, lo storico e critico d’arte Franco Luzza, l’esperto di marketing territoriale Giuseppe Lombardi e Renato Costa. Gli interventi saranno moderati dalla speaker Mirella Melia mentre le note dell’arpa celtica di Giusy Giannini accompagneranno il Reading dell’attore cosentino Pietro Delle Piane.

«Esperienze vibonesi è una grande opportunità per raccontare – ha dichiarato in un comunicato stampa Renato Costa – il prestigioso patrimonio archeologico di Vibo Valentia attraverso due percorsi paralleli ma uniti allo stesso tempo: il primo riguarda l’importanza di trasmettere ai residenti, in particolare nelle frazioni, attraverso la cultura l‘amore per le proprie radici. Il secondo percorso – ha aggiunto Costa – invece riguarda la necessità di raccontare le proprie radici al di fuori delle proprie mura creando curiosità e opportunità di scambio culturale fra comunità diverse. Ringrazio il Lino Fresca – ha poi concluso – per avermi accolto nel suo lido con tanta disponibilità e affetto». L’evento ad ingresso libero e gratuito è organizzato dall’associazione culturale Calabria Tribù con il supporto del lido Proserpina e non ha ricevuto alcun contributo economico da parte di enti pubblici.