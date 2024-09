Jonadi, a Vena la prima edizione del festival di sport e salute “Jolympics”

Conto alla rovescia per la prima edizione di “Jolympics”, il Festival della Salute e dello Sport proposto a Jonadi da La Moonlight Dancing, in collaborazione con l’amministrazione comunale. La manifestazione è in programma domani 29 settembre nella frazione Vena, nell’ampia spianata della chiesa parrocchiale dedicata a Gesù Salvatore. Essa vedrà la partecipazione di tutte le associazioni sportivo-dilettantistiche attive sul territorio, pronte a unire le proprie forze per promuovere i sani valori dello sport e della salute. La rassegna si svolgerà in due momenti distinti e separati. La mattinata sarà caratterizzata da un convegno in cui professionisti locali affronteranno tematiche legate all’attività sportiva e all’impatto positivo che essa può avere sulla vita quotidiana di ognuno di noi. Successivamente, dalle 16 alle 20, a entrare in campo saranno le varie società sportive attive a Jonadi, pronte a rendersi protagoniste di dimostrazioni pratiche che coinvolgeranno i cittadini e gli appassionati del settore in una serie di attività volte a promuovere l’aggregazione e lo spirito di squadra.

Il “Jolympics” sarà quindi un’occasione imperdibile per valorizzare le varie discipline praticate sul territorio, per sottolineare l’importanza dello sport come strumento di benessere fisico e sociale e per rafforzare lo spirito di comunità, attraverso la collaborazione attiva di tutte le varie realtà jonadesi. La prima edizione del Festival di Sport e Salute sarà organizzata con il prezioso contributo di numerosi sponsor commerciali e l’ausilio della parrocchia Gesù Salvatore.