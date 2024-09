Al via a Tropea la rassegna musicale Armonie della Magna Graecia: ecco il programma

La ventisettesima edizione della rassegna musicale Armonie della Magna Graecia si avvia verso la sua conclusione con un calendario di eventi straordinari per tutto il mese di ottobre. Ospitata nella splendida cornice del Palazzo S. Chiara a Tropea, la programmazione si distingue per la qualità degli artisti e l’alto livello delle esecuzioni. Ad aprire il mese, mercoledì 2 ottobre, sarà il pianista Emilio Aversano, direttore del festival, noto per la sua capacità di far rivivere il repertorio romantico con profondità e passione, sarà protagonista di un “Candlelight Concert”, un concerto dal sapore intimo e suggestivo. Un’occasione per immergersi nelle sfumature della musica romantica in un’atmosfera avvolgente, arricchita dal fascino delle luci soffuse. Il repertorio della serata che prevede musiche di Schubert, Beethoven e Chopin.

Sabato 12 ottobre, un omaggio a Rossini con un duo pianistico a quattro mani d’eccezione: Massimo Trotta e Lucio Grimaldi. Il repertorio scelto conferma ancora una volta la versatilità e la competenza di questi due interpreti, che hanno trascritto personalmente le più celebri sinfonie d’opera di Rossini. Sabato 19 ottobre il soprano Alessandra Basso, accompagnata al pianoforte da Ida Visconti, offrirà un’esibizione destinata a restare nel cuore degli ascoltatori. In programma R. STRAUSS, Frühling, Ständchen, Wiegenlied, op. 41, No.1 Die Verschwiegenen, op. 10, n. 6 Allerseelen. op. 10, n. 8 Zueignung, e R. WAGNER, Tannhäuser: “Dich, teure Halle” Wesendonck, Lieder (dedicati a Matilde Wesendonck). Un omaggio, dunque, ai tanti turisti provenienti dalla Germania, che annualmente in questo periodo gremiscono Tropea. Il Festival si concluderà ufficialmente venerdì 25 ottobre con il prestigioso Quartetto Janáček (Miloš VACEK Violino I, Richard KRUZIK Violino II, Jan ŘEZNICEK Viola, Lukáš POLAK Violoncello), un ensemble internazionale di altissimo livello, che vedrà la partecipazione del pianista Emilio Aversano. Con la sua proposta musicale di indiscussa qualità e raffinatezza, anche quest’anno il festival Armonie della Magna Graecia ha occupato un posto di primo piano tra gli appuntamenti imprescindibili del panorama culturale calabrese, capace di attrarre appassionati e intenditori da tutto la regione. La rassegna è candidata all’Avviso “Eventi di promozione culturale 2024” finanziato con risorse PAC 2014/2020 – Az 6.8.3 dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.