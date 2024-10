Il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci a Vibo per presentare il suo ultimo libro La scelta

Vibo Valentia ospiterà la presentazione del libro “La scelta” del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. È quanto afferma in una nota l’assessore alla Cultura, Stefano Soriano, nell’annunciare l’appuntamento con il giornalista Rai in programma per giovedì 10 ottobre alle ore 11 nell’atrio di palazzo Gagliardi a Vibo Valentia. Oltre all’assessore Soriano per i saluti di rito, sarà presente il procuratore capo della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo. Nel corso della presentazione, organizzata e curata da Maria Teresa Marzano, Ranucci dialogherà con la giornalista della Tgr Rai Calabria Maria Teresa Santaguida.

«Per noi è un grande piacere – dichiara l’assessore – poter ospitare la presentazione del libro di uno dei più importanti giornalisti d’inchiesta in Italia. Sarà un’occasione per conoscere di più e da vicino l’autore, che attraverso il racconto della sua vita e della sua “scelta”, appunto, ci offrirà uno spaccato del nostro Paese da un punto di vista, per così dire, privilegiato». Quanto all’orario mattutino, spiega Soriano: «Purtroppo, dati i molteplici impegni anche in Calabria dell’autore, non abbiamo avuto la possibilità di programmare un orario pomeridiano, ma siamo certi che le persone che potranno partecipare certamente apprezzeranno lo sforzo del Comune. E questo sarà solo il primo di una serie di appuntamenti culturali che Vibo merita di vivere».