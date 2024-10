Miglior istituto della provincia: Forza Italia giovani Vibo organizza il primo Torneo studentesco di calcio

Il 19 e 20 ottobre, dalle ore 18 alle 22, si svolgerà la prima edizione del Torneo studentesco di calcio organizzato da Forza Italia Giovani Vibo Valentia, al campo Sant’Aloe. Un evento che unirà diversi istituti superiori della provincia, dando vita a una competizione all’insegna dello sport, dell’amicizia e della sana rivalità. Gilda Guerrera, vice coordinatrice regionale e responsabile del Dipartimento nazionale Sud, coesione e Isole di Forza Italia Giovani, in un comunicato ha espresso la propria soddisfazione per il numero di scuole che hanno aderito al torneo: «Siamo orgogliosi e soddisfatti. Questo evento che mette in competizione le varie scuole del Vibonese decreterà, per un anno, il miglior istituto».

L’iniziativa vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti d’istituto, che vestiranno con orgoglio i colori delle loro scuole. Tra i partecipanti, Marco Pacienza e Francesco Modafferi rappresenteranno il Liceo classico “Michele Morelli”, mentre Tommaso Alessandria difenderà i colori dell’Istituto tecnico per geometri e Industriale. Il Liceo artistico “Domenico Colao” schiererà i suoi talentuosi studenti, tra cui Kevin Monteleone, Omar Conidi e Francesca Lo Faro. Anche il Liceo statale “Vito Capialbi” parteciperà con il rappresentante Giuseppe La Malfa e l’Istituto professionale segretario vedrà in campo i rappresentanti Lorenzo Occhiato e Kevin Foti. Il Liceo scientifico “Giuseppe Berto” avrà come portavoce Giuseppe Grillo e Pierdomenico Foti, mentre l’Istituto tecnico economico “Galileo Galilei” schiererà i talenti Giuseppe Profiti, Francesco Cariello e Denise Cammarata.