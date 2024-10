Tropea, ancora una serata di musica all’ex monastero di Santa Chiara per la rassegna Armonie della Magna Graecia

Locandina evento

Ancora una serata musicale per il festival Armonie della Magna Graecia, diretto dal maestro Emilio Aversano, sabato 19 ottobre alle 21 all’ex monastero di Santa Chiara a Tropea, con un concerto tutto al femminile che vedrà esibirsi il soprano Alessandra Basso e la pianista Ida Visconti. L’unione di questi due talenti renderà omaggio al repertorio del tardo romanticismo tedesco, portando in scena un dialogo musicale di rara bellezza. Alessandra Basso, apprezzata per le sue interpretazioni ricche di sfumature, ha debuttato nel ruolo di Berta nelle due rappresentazioni dell’opera “Il Barbiere di Siviglia” al Teatro Giuseppe Verdi di Salerno e ha preso parte a un concerto al Teatro Kombetar i Operas dhe i Baletit di Tirana, in Albania. Ida Visconti, raffinata pianista, ha conseguito il primo premio alla Franz Schubert International Music Competition nel 2023 nella sezione Duo performance e attualmente si sta specializzando in musica da camera, con particolare attenzione al repertorio vocale liederistico.

Il programma del concerto sarà interamente dedicato ai compositori Richard Strauss e Richard Wagner e ai più celebri lieder e arie del loro repertorio lirico romantico. Strauss sarà il protagonista della prima parte della serata, con brani come Frühling, Ständchen e Wiegenlied, op. 41, seguiti dalle emozionanti Die Verschwiegenen e Allerseelen, op. 10. Seguirà la celebre Zueignung. La seconda parte si aprirà con l’intensa aria Dich, teure Halle tratta dall’opera Tannhäuser, per proseguire con i suggestivi Wesendonck Lieder, un ciclo di canzoni dedicate alla musa del compositore, Matilde Wesendonck.