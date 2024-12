A Vibo il concerto Jazz 4tet con la straordinaria voce di Elena Welch

Un nuovo appuntamento concertistico della rassegna musicale organizzata dalla Sezione Agimus di Vibo Valentia (con il patrocinio del Mibac e del Comune di Vibo Valentia) è previsto per il prossimo 6 dicembre alle ore 18 presso la biblioteca comunale. Soddisfatto il direttore artistico Andrea Brissa che dichiara: «Il pubblico si è dimostrato preparato, partecipe e molto attento. Il programma musicale che abbiamo offerto quest’anno – aggiunge – è stato progettato per soddisfare le aspettative di una platea variegata includendo musica classica, lirica, jazz e, non in ultimo, la promozione dell’arte figurativa dei nostri artisti calabresi».

In programma il 6 dicembre il concerto Jazz 4tet. Sul palco, la vocalist Elena Welch, al pianoforte Egidio Ventura, al contrabbasso Andrea Brissa, alla batteria Giovanni Caliò. L’evento si preannuncia coinvolgente ed evocativo.