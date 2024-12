Jonadi, a Nao anche quest’anno tornano i mercatini e il Villaggio di Babbo Natale

Appuntamento per sabato 14 dicembre nel centro storico della frazione. Tante iniziative per i più piccoli che potranno anche consegnare la propria letterina, le più belle saranno premiate

L’associazione “A Trava Aps” anche quest’anno organizza a Nao di Jonadi la seconda edizione del “Villaggio di Babbo Natale”. «Considerato il successo riscosso l’anno scorso – fa sapere il presidente Lino Signoretta -, riproponiamo l’evento con delle iniziative migliorative». L’evento è organizzato dall’associazione con il contributo del Comune di Jonadi.

L’appuntamento è per sabato 14 dicembre a Nao di Jonadi, a partire dalle 16:30. «Sono state invitate tutte le scuole del territorio e delle zone limitrofe essendo un evento che interessa particolarmente i bambini», aggiunge Signoretta.

Il Villaggio di Babbo Natale avrà luogo nel piccolo centro storico di Nao di Jonadi a partire dalla piazza Trava (Piazza Regina Margherita), dove ci sarà intrattenimento con giochi di palloncini a cura degli elfi, patatine, popcorn e zucchero filato. Da qui attraverso la via principale del centro storico (Via Umberto I) si arriverà alla casa di Babbo Natale, dove ogni bambino potrà consegnare la letterina contenente le proprie richieste e i propri sogni. Le tre letterine più belle o emozionanti saranno premiate. E la Vigilia di Natale il Babbo Natale di Nao consegnerà un regalino ai tre vincitori. Lungo il percorso ci sarà inoltre il mercatino di Natale: «Approfittiamo per invitare chi vorrà partecipare per esporre le proprie creazioni e arricchire la nostra via. Il percorso, rispetto all’anno scorso si allunga fino alla Chiesa dell’Immacolata dove si potrà visitare la “Mostra dei presepi artigianali” organizzata dall’amministrazione comunale di Jonadi», conclude il presidente de “A Trava Aps”.