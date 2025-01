Filadelfia Festival, il Comune già scalda i motori per la XVI edizione della kermesse musicale

Si svolgerà dal 3 all’11 maggio 2025, all’Auditorium comunale di Filadelfia, la XVI edizione del Filadelfia Festival – Concorso Internazionale Città di Filadelfia Premio speciale Paolo Serrao.

«Una kermesse artistico-musicale, che ha raggiunto nel tempo cifre ragguardevoli, in fatto di presenze e notorietà, al punto da essere oggi annoverata tra le realtà di settore più prestigiose a livello mondiale, grazie anche a una Giuria di qualità composta da maestri di chiara fama internazionale – si legge in una nota -. L’esperienza, ancora una volta, sarà un’importante occasione di incontro e confronto tra artisti provenienti da tutto il mondo, anche per tracciare un percorso di promozione e divulgazione della cultura musicale tra i giovani e di sostenere chi decida di intraprendere la carriera professionale concertistica».

Il concorso, promosso dall’Associazione Melody, che si occupa di attività educative e culturali, è altresì finalizzato alla valorizzazione della provincia di Vibo Valentia e del territorio calabrese. Lo staff organizzativo, guidato dal presidente, maestro Francesco Conidi, e dal direttore artistico, maestro Tommaso Conidi, ha raggiunto nel tempo traguardi significativi «grazie a un lavoro attento e accurato che non vuole soltanto mettere in competizione le formazioni e i singoli musicisti, ma intende presentare al pubblico le caratteristiche e le diversità di ogni gruppo e repertorio».

Il concorso quest’anno si arricchirà della collaborazione dell’Associazione Olympus Musicus/International Music Festival di Praga. È prevista, infatti, anche l’assegnazione di un “concerto-premio o masterclass”, che avrà luogo nella prestigiosa sede dell’associazione a Praga, che sarà conferito a chi tra i partecipanti si distinguerà per le qualità artistiche nella “sezione archi”. Il premio speciale “Paolo Serrao”, che consiste in una borsa di studio di € 2000, verrà inoltre assegnato ad un solo concorrente durante il concerto di Gala domenica 11 maggio.

Il Festival, sostenuto dall’amministrazione comunale di Filadelfia – che con delibera del Consiglio comunale n. 30/2024 lo ha riconosciuto “Manifestazione di interesse culturale – evento storicizzato”, ha ottenuto negli anni il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, del presidente del Consiglio regionale della Calabria, e della Provincia di Vibo Valentia.

«Filadelfia, “Città dell’amore fraterno”, diventa così luogo d’incontro, di scambi culturali e di musica di qualità, capace di irradiare bellezza e di contribuire in modo significativo al rilancio di una terra ricca di risorse e di talenti», conclude la nota.