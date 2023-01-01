Le manifestazioni pensate per le festività natalizie, complice le belle giornate, hanno risvegliato nei piccoli paesi e nei centri più grandi il desiderio di socialità. Le attività proseguiranno fino all’Epifania: ecco il calendario eventi

Concerti, laboratori per bambini, tombolate. E poi ancora eventi in piazza per festeggiare l’arrivo della Befana. Nel Vibonese non mancano le attività pensate per gennaio 2023. Nicotera, Pizzo e Tropea in questi giorni stanno registrando buone presenze turistiche. Partecipatissimi, poi, i presepi viventi attraversi i quali si continua a promuovere le tradizioni locali, le eccellenze enogastronomiche nonché ad alimentare il senso di appartenenza. Ottimi riscontri per le sacre rappresentazioni che hanno dato nuova linfa sia ai piccoli borghi come Ionadi, Cessaniti, Ricadi, Comerconi, sia ai centri più popolosi quali Soriano, Pizzo. Complici le temperature miti, turisti e anche cittadini locali, stanno approfittando delle giornate di sole per passeggiare lungo le spiagge del litorale vibonese. I più audaci non rinunciano a tuffarsi in mare. Per l’ultima parte delle festività sono numerose le iniziative pensate grazie al lavoro sinergico tra Comuni e associazioni. Occasioni di socialità dopo gli anni di limitazioni causa pandemia che consentono ai paesi di ripopolarsi. [Continua in basso]

1 gennaio

A Nicotera tombolata di Capodanno, ore 17.30

tombolata di Capodanno, ore 17.30 A Drapia maxi tombolata a cura dell’associazione Cheria, scuola elementare di Caria alle ore 21.00.

maxi tombolata a cura dell’associazione Cheria, scuola elementare di Caria alle ore 21.00. Rombiolo, mega-tombolone a cura dell’associazione don Mazza, presso ristorante White lady di Pernocari, ore 18.30.

mega-tombolone a cura dell’associazione don Mazza, presso ristorante White lady di Pernocari, ore 18.30. A Vazzano, dalle ore 18.00, le lanterne della solidarietà a cura della pro loco. Piazza Fuscà.

2 gennaio

Palazzo Santa Chiara, Tropea, ore 20:30, Corde Libere in concerto.

3 gennaio

A Stefanaconi , nei locali della Biblioteca comunale, spettacolo di danza a cura della Asd art dance e tombolata in rosa, associazione Vibo in rosa. Dalle ore 17.00.

, nei locali della Biblioteca comunale, spettacolo di danza a cura della Asd art dance e tombolata in rosa, associazione Vibo in rosa. Dalle ore 17.00. A Vazzano, ore 17.00, giochi da tavolo presso il Mulino della gioventù a cura dell’amministrazione comunale.

ore 17.00, giochi da tavolo presso il Mulino della gioventù a cura dell’amministrazione comunale. Drapia, a cura della Pro loco ore 17.30, tombolone all’oratorio Gasponi.

4 gennaio

Dopo gli ottimi riscontri, in termini di partecipazione, del laboratorio natalizio, Brognaturo si prepara ad ospitare nuove iniziative per i bambini . L’ultimo appuntamento è “Come Jackson Pollock – la danza del gesto”. L’iniziativa prevederà una parte narrativa e di introduzione all’artista e una parte pratica per la quale è richiesta abbigliamento comodo. Non è necessario sapere disegnare o dipingere, sarà necessario lasciarsi condurre dal senso dell’arte. L’appuntamento è previsto per il 4 gennaio, presso ex Convento dell’Annunziata. Il laboratorio è riferito ad adolescenti e adulti con gruppi di 20 persone a turno. I turni avranno i seguenti orari: 16.30/17.30 e 18.00/19.00. Iscrizioni aperte fino al 2 gennaio.

. L’ultimo appuntamento è “Come Jackson Pollock – la danza del gesto”. L’iniziativa prevederà una parte narrativa e di introduzione all’artista e una parte pratica per la quale è richiesta abbigliamento comodo. Non è necessario sapere disegnare o dipingere, sarà necessario lasciarsi condurre dal senso dell’arte. L’appuntamento è previsto per il 4 gennaio, presso ex Convento dell’Annunziata. Il laboratorio è riferito ad adolescenti e adulti con gruppi di 20 persone a turno. I turni avranno i seguenti orari: 16.30/17.30 e 18.00/19.00. Iscrizioni aperte fino al 2 gennaio. Tombolata insieme a cura dopo mamma e papà San Costantino di Briatico, ex asilo (ore 16.00).

ex asilo (ore 16.00). Pizzoni , cinema per famiglie a cura della Pro loco.

, cinema per famiglie a cura della Pro loco. Stefanaconi ospiterà, nella chiesa San Nicola, alle ore 18.30, Incanto di Natale. Evento a cura della parrocchia con il duo acustico dei maestri Maria Teresa Ionadi e Andrea Ionadi.

ospiterà, nella chiesa San Nicola, alle ore 18.30, Incanto di Natale. Evento a cura della parrocchia con il duo acustico dei maestri Maria A Filandari alle 16.30, il sindaco Rita Fuduli e l’amministrazione comunale daranno riconoscimenti a quei cittadini che attraverso l’arte, la lettura e la ricerca storica hanno contribuito alla crescita sociale e culturale della comunità.

5 gennaio

A Limbadi incontro culturale “ Memoria sotto l’albero , passato e presente e futuro della comunità limbadese”. Inizio alle 17.00, sala Convegni. La manifestazione è promossa dall’assessorato cultura e biblioteca comunale.

, passato e presente e futuro della comunità limbadese”. Inizio alle 17.00, sala Convegni. La manifestazione è promossa dall’assessorato cultura e biblioteca comunale. A Ricadi il villaggio di Natale con mascotte, slitta elettrica, gonfiabili, truccabimbi, giochi di animazione, magia comica.

il villaggio di Natale con mascotte, slitta elettrica, gonfiabili, truccabimbi, giochi di animazione, magia comica. All’auditorium di Rombiolo mega tombolone “Aspettando la befana,” a cura della Fcd Rombiolese.

“Aspettando la befana,” a cura della Fcd Rombiolese. La befana dei vigili del fuoco, giochi in piazza Martiri d’Ungheria a Vibo Valentia.

Drapia , raduno delle befane a cura dell’associazione A mano a mano, ore 16.00.

, raduno delle befane a cura dell’associazione A mano a mano, ore 16.00. All’hotel 501, serata di beneficenza dalle ore 20.30. Iniziativa fortemente voluta dal commissario straordinario Asp Vibo Giuseppe Giuliano. Prevista tombolata a premi e apericena.

6 gennaio

Ore 18.00 a Vazzano, concerto di Natale al Mulino della gioventù. Iniziativa a cura dell’amministrazione comunale.

concerto di Natale al Mulino della gioventù. Iniziativa a cura dell’amministrazione comunale. A Serra San Bruno la danza delle befane a cura dell’Associazione femmina. Spazio poi a Natale dell’amicizia con Serra nel volley, a palazzo Chimirri.

la danza delle befane a cura dell’Associazione femmina. Spazio poi a Natale dell’amicizia con Serra nel volley, a palazzo Chimirri. Alle ore 10.00 a Filandari (Mesiano), parrocchia Maria santissima della neve e san Nicola, arrivo dei re magi con doni per i bambini.

parrocchia Maria santissima della neve e san Nicola, arrivo dei re magi con doni per i bambini. Tombolata dell’Epifania con gli amici in moto biker club, auditorium Rombiolo.

Pizzo, arrivo dei re magi, ore 11, con la collaborazione Duomo San Giorgio. Nel pomeriggio iniziative per i più piccoli con la Befana.

arrivo dei re magi, ore 11, con la collaborazione Duomo San Giorgio. Nel pomeriggio iniziative per i più piccoli con la Befana. Arriva la befana, nel pomeriggio giochi e divertimenti a Vibo Marina.

A Filadelfia, presso l’auditorium, giochi e attività ludico-ricreative per i più piccoli.

presso l’auditorium, giochi e attività ludico-ricreative per i più piccoli. Mileto, trenino Befana e spettacolo magico natalizio.

trenino Befana e spettacolo magico natalizio. Briatico, arriva la Befana, tutti in piazza. Evento curato dall’associazione Ape Maia.

arriva la Befana, tutti in piazza. Evento curato dall’associazione Ape Maia. Comerconi, presepe vivente dalle ore 17.30.

7 gennaio

Tombolata a Polia, al Museo civico Gaccetta, ore 17.30.

al Museo civico Gaccetta, ore 17.30. Magic show a Pizzoni a cura della Pro loco.

LEGGI ANCHE: Mileto si riscopre normanna con “Il galà di Ruggero” tra storia, cultura ed arte

Storie di vita negli scatti di Officina fotografica in mostra a Briatico