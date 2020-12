Covid-19, un solo caso positivo registrato oggi a Vibo Valentia

Il bollettino della Regione riporta 224 nuovi contagiati. Nei dati riferiti dalla Protezione civile nazionale, in Calabria si evidenziano un decesso e ben 261 guariti

Il bollettino della Regione Calabria registra un solo caso positivo nel vibonese. Salgono a 264 gli attuali positivi al Covid-19. 11 persone ricoverate e 253 in isolamento domiciliare. In totale sono 931 sono i guariti e 26 i deceduti. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 399.378 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 414.398 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Covid-19 sono 21.151 (+224 rispetto a ieri), quelle negative 378.227.

Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I contagi odierni



I contagi per provincia di oggi sono: Cosenza 37, Catanzaro 33, Crotone 6, Vibo 1, Reggio Calabria 147. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.785.