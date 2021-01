Coronavirus, in calo i contagi nel vibonese: quattro i nuovi positivi

Dimezzato il numero dei casi in tutta la Regione Calabria. L’ultimo bollettino diramato dal dipartimento Tutela della Salute registra 211 nuovi positivi e 5 decessi

Nelle ultime 24 ore la Provincia di Vibo Valentia registra 4 nuovi positivi al Covid. In totale sono 888 i casi registrati. Di questi 15 sono ricoverati e 873 in isolamento domiciliare. Sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Dimezzati i casi in tutta la Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 474.508 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 499.702. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 31.072 (+211 rispetto a ieri), quelle negative 443.436.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: CASI ATTIVI 4.575 (58 in reparto AO di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 14 al presidio ospedaliero di Cetraro; 12 all’Ospedale da Campo; 8 in terapia intensiva, 4.454 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.519 (4.277 guariti, 242 deceduti).

Catanzaro: CASI ATTIVI 2.112 (22 in reparto all’AO di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 20 in reparto all’AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 2056 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.537 (2.452 guariti, 85 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 316 (18 in reparto; 298 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.243 (2.203 guariti, 40 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 888 (15 ricoverati, 873 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.723 (1.687 guariti, 36 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.421 (82 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 2 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 2.331 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.379 (9.216 guariti, 163 deceduti).

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 93 (93 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 266 (266 guariti)

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 39, Catanzaro 33, Crotone 9, Vibo Valentia 4, Reggio Calabria 126, Altra Regione o stato Estero 0.