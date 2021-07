Comune di Vibo, l’ente batte cassa e porta casa 12 milioni di euro: ecco dove andranno

Il Comune di Vibo Valentia batte cassa e porta a casa complessivamente 12 milioni di euro. Si tratta di fondi stanziati in larga misura dal governo nazionale e dalla Regione Calabria che Palazzo Luigi Razza attendeva da tempo e che, con l’approvazione degli appositi decreti, sono stati finalmente trasferiti presso la Tesoreria dell’ente. [Continua in basso]

Che fondi sono

Detti finanziamenti, tuttavia, sono comunque vincolati, vale a dire che non vanno a riempire i forzieri del Bilancio di previsione, approvato pochi giorni addietro dal consiglio comunale di Palazzo Razza, ma sono quattrini già impegnati e che, dunque, andranno distribuiti in precise voci di spesa, alcune peraltro riguardano ambiti in cui il Comune capoluogo è anche ente capofila. Va detto subito – come peraltro si vedrà meglio più avanti – che alcune delle risorse saranno utilizzate in settori da sempre economicamente sofferenti e spesso trascuranti dalla politica come quello delle politiche sociali: questa volta, infatti, l’attenzione è stata riservata anche alle fasce disagiate della popolazione.

L’intervento della giunta

Per fare suo il finanziamento, la giunta presieduta dal sindaco Maria Limardo ha comunque dovuto approvare necessariamente lo scorso 9 luglio una apposita variazione di bilancio, in quanto – è scritto nel documento licenziato dall'esecutivo – tali manovre «possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine». Detta variazione dovrà comunque avere in tempi stretti (verosimilmente entro la fine di luglio) il parere positivo da parte del civico consesso.

Dove saranno destinate le risorse

Come detto, dunque, i suddetti fondi sono destinati a precisi capitoli di spesa: in particolare questi andranno al Fondo povertà (di cui il Comune capoluogo è ente capofila di altri enti locali del Vibonese); all’organizzazione di centri estivi; alle misure urgenti di solidarietà alimentare; alla promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione; alla gestione dei centri di raccolta dell’Ato 4 (di cui il Comune capoluogo è sempre ente capofila per l’intera provincia); alla progettazione di interventi per l’efficientamento energetico della piscina comunale e di Palazzo Gagliardi, nonché allaprogettazione di interventi di messa in sicurezza della rete stradale. Per mettere in campo tutto ciò serviranno, però, buoni progetti e soprattutto da realizzare in modo rapido.

«Queste somme – ha dichiarato un esponente della maggioranza – costituiscono certamente una buona notizia per il Comune. Sono fondi vincolati, è vero, ma consentono all'amministrazione in carica di realizzare a breve cose importanti. Penso al Fondo povertà o ai centri estivi. Insomma – ha concluso il nostro interlocutore – Si va avanti a piccoli passi nella speranza di poter uscire presto da questa situazione di predissesto che, di fatto, rallenta l'azione dell'esecutivo Limardo e, dunque, anche i benefici per la collettività non sempre possono essere soddisfatti in modo adeguato e celere».

Già a lavoro

Va detto, infine, che grazie proprio a questi fondi nazionali e regionali, l’amministrazione ha già approvato la determina per pubblicare lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolta alla candidatura per la progettazione e la gestione di centri estivi 2021 per minori di età compresa tra 0 e 17 anni” e relativo modello di istanza. L’impegno di spesa è pari complessivamente a 95.140,30 euro interamente finanziata dal Fondo per le politiche della famiglia.