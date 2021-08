Incendi in Calabria, il sottosegretario Dalila Nesci: «Il Governo ha risposto»

Dalila Nesci

«Sono ore e giorni complicati nel nostro Paese a causa degli incendi. E in particolare nella mia Calabria. La Regione, infatti, ha chiesto aiuto: il Governo ha risposto. Ringrazio il Presidente del Consiglio Mario Draghi per aver firmato il decreto per la dichiarazione dello stato di mobilitazione nazionale del sistema di Protezione civile. Nelle prossime ore arriveranno in zona volontari e mezzi delle colonne mobili provenienti dalle altre regioni». Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il sottosegretario per il Sud e la coesione territoriale, Dalila Nesci. «Ringrazio gli operatori della Protezione civile, i Vigili del fuoco e i carabinieri Forestali – aggiunge la Nesci – che non si stanno risparmiando e stanno domando le fiamme senza sosta. Sul fronte della lotta agli incendi, non ci sono solo le attività di spegnimento, ma soprattutto la pianificazione a livello regionale, la sorveglianza e l’avvistamento che in queste ore saranno cruciali per prevenire ulteriori drammi. Massima vicinanza alle famiglie e ai territori colpiti».