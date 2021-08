Sant’Onofrio, opposizione all’attacco: «Tari e acqua aumentano ma i servizi scarseggiano»

I consiglieri di opposizione Pino Arcella e Giosuè Monardo del gruppo “Insieme per la Rinascita” denunciano la carenza idrica e i disservizi in tema di raccolta rifiuti che affliggono i cittadini di Sant’Onofrio «da un paio di mesi».

«Tutto ciò avviene quasi quotidianamente – scrivono in una nota – senza alcun tempestivo preavviso d’interruzione dei servizi suindicati da parte dell’ente comunale e senza che si sappiano, come è giusto che sia, la/e causa/e e la durata di tali disservizi. Le famiglie e tutte le attività commerciali non possono più andare avanti senza acqua e senza la raccolta quotidiana dei rifiuti, questo modo di operare sta veramente mettendo a repentaglio la salute dell’intera comunità poiché non hanno la possibilità di tutelare le condizioni igienico sanitarie considerato anche il periodo pandemico che purtroppo stiamo vivendo». [Continua in basso]

E c’è di più, perché al danno si aggiungerebbe anche la beffa con tasse sempre più salate: «È inammissibile pretendere l’aumento delle tariffe Tari e del servizio idrico considerata la totale precarietà dei servizi». Per i consiglieri d’opposizione l’amministrazione «sta dimostrando un atteggiamento del tutto irresponsabile e distante dai bisogni dei cittadini. Questo modo di amministrare è a dir poco fallimentare».

«Invitiamo pertanto il sindaco e gli amministratori – proseguono Arcella e Monardo – ad assumersi le proprie responsabilità e ad adottare al più presto provvedimenti urgenti e risolutivi per alleviare e risolvere in maniera definitiva la condizione di emergenza che sta investendo la nostra comunità e di attivarsi affinché la raccolta dei rifiuti venga fatta quotidianamente e di intervenire con urgenza per un immediato intervento di ripristino della fornitura idrica e qualora il problema dovesse persistere di provvedere ad approvvigionare quotidianamente della quantità d’acqua necessaria le famiglie e le attività commerciali che ne faranno richiesta, convinti che ognuno di noi comprenda benissimo quali sono i problemi derivanti dall’assenza di un bene primario come l’acqua e della regolare raccolta dei rifiuti. Ringraziamo i nostri concittadini che, come sempre anche in questa occasione dimostrano grande senso civico, pazienza e responsabilità».