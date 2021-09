La Provincia di Vibo Valentia per fare cassa vende i propri beni

Approvato lo schema di adozione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari della Provincia di Vibo Valentia per il triennio 2021-2023. Si tratta di beni immobili di proprietà della Provincia di Vibo Valentia ritenuti non indispensabili all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente e quindi suscettibili di alienazioni così come deciso dal consiglio provinciale. [Continua in basso]

La Provincia di Vibo Valentia, dunque, prova a fare cassa ed a disfarsi di parte del proprio patrimonio immobiliare divenuto in molti casi ingestibile per costi di manutenzione, pulizia e gestione. Il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni previsto del 2021 e in maniera prospettica per il 2022 ed il 2023 tiene altresì conto di forma di valorizzazione alternative all’alienazione, da conseguire in considerazione dell’andamento del mercato immobiliare anche nelle more della dismissione dei relativi cespiti. Ecco in basso l’elenco dei beni immobili che la Provincia intende alienare.

