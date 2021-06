La Provincia di Vibo vende i beni per fare cassa e c’è anche un parco giochi

Ex palazzo Romeo a Mileto

Beni immobili di proprietà della Provincia di Vibo Valentia messi all’asta in quanto ritenuti non indispensabili all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente e quindi suscettibili di alienazioni così come deciso dal consiglio provinciale. Si tratta di sette lotti e fra loro anche un parco giochi. Si terrà giorno 27 luglio a partire dalle ore 9.30, nella sede dell’amministrazione provinciale di via Cesare Pavese, l’asta pubblica – presieduta dal segretario generale dell’ente – per la vendita dei seguenti beni ed immobili:



Lotto n. 1: parco giochi sito a Polia (prezzo a base d’asta: 30.000,00 euro); Lotto n. 2: immobile ex scuola materna Montesoro – Filadelfia (prezzo a base d’asta: 46.786,00 euro); Lotto n. 3: immobile sito a Tropea – Palazzo Tocco – largo municipio – app. primo piano (prezzo a base d’asta: 257,159,83 euro); Lotto n.4: ex fabbrica del legno – comune di Serra San Bruno (prezzo a base d’asta: 405.000,00 euro); [Continua in basso]

Lotto n.5: immobile sito a Fabrizia- ex scuola rurale, via Barco (prezzo a base d’asta: 360.000,00 euro); Lotto n.6: immobile sito a Mileto, via Asti, ex Palazzo Romeo (intero immobile escluso i sub 3 e sub 4, prezzo a base d’asta: 405,414,48 euro);



Lotto n.6a: immobile sito a Mileto, via Asti, ex Palazzo Romeo–sub3 (prezzo a base d’asta: 15,187,26 euro);



Lotto n.6b: immobile sito a Mileto, via Asti, ex Palazzo Romeo-sub 4 (prezzo a base d’asta: 31,294,96 euro); Lotto n.6c: immobile sito a Mileto, via Asti, ex Palazzo Romeo-sub 5 (prezzo a base d’asta: 59.138,27 euro); Lotto n.6d: immobile sito a Mileto, via Asti, ex Palazzo Romeo-sub 6 (prezzo a base d’asta: 58.684,37 euro); Lotto n.6e: immobile sito in Mileto, via Asti, ex Palazzo Romeo-sub 7 (prezzo a base d’asta: 60.316.03 euro);



Lotto n.6f: immobile sito a Mileto, via Asti, ex Palazzo Romeo-sub 8 (prezzo a base d’asta: 54,991,52 euro); Lotto n.6g: immobile sito a Mileto, via Asti, ex Palazzo Romeo-sub 9 (prezzo a base d’asta: 62.041,93 euro); Lotto n.6h: immobile sito a Mileto, via Asti, ex Palazzo Romeo-sub 10 (prezzo a base d’asta: 55.121,20 euro); Lotto n.6i: immobile sito a Mileto, via Asti, ex Palazzo Romeo-sub 11 (prezzo a base d’asta: 55.121,20 euro);



Lotto n.7: immobile sito a Briatico località Solari (prezzo a base d’asta:120.000,00 euro).



La Provincia di Vibo Valentia, dunque, prova a fare cassa ed a disfarsi di parte del proprio patrimonio immobiliare divenuto in molti casi ingestibile per costi di manutenzione, pulizia e gestione. Ogni concorrente potrà partecipare all’asta versando una cauzione provvisoria, variabile da immobile ad immobile, e le offerte dovranno pervenire alla Provincia di Vibo Valentia entro le ore 12.30 del 26 luglio. Attraverso le alienazioni degli immobili e del parco giochi – alcuni da anni inutilizzati, l’ente pensa così di introitare fondi che potranno essere destinati, per esempio, ad interventi di manutenzione di altri beni patrimoniali che hanno particolari necessità di intervento.

