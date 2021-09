Regionali, Giuseppe Conte arriva anche a Vibo Valentia per sostenere Amalia Bruni

Giuseppe Conte arriva in Calabria per un tour elettorale che lo vedrà impegnato due giorni – martedì 21 e mercoledì 22 – in tutte e cinque le province. Tappa anche a Vibo Valentia città: proprio da corso Vittorio Emanuele III aprirà la seconda giornata.

L’ex premier e attuale presidente del Movimento 5 Stelle sarà in Calabria per supportare Amalia Bruni, candidata governatrice per il centrosinistra alle prossime elezioni regionali del 3 e 4 ottobre.

Ecco tutti gli appuntamenti: martedì alle ore 10 il tour di Conte partirà da Corigliano Rossano per poi toccare nella prima giornata Cirò, Crotone, Catanzaro (ore 17,30 in corso Mazzini) e Cosenza dove arriverà alle 19,30. Il 22 settembre tappe a Vibo Valentia (ore 9), Gioia Tauro Porto e poi Reggio Calabria, Locri e Lamezia Terme dove sarà alle 17,30 in corso Nicotera.

