Politica “Sballottaggi”, il voto calabrese nella nuova puntata di Perfidia su LaC Tv Ospiti di Antonella Grippo in studio saranno Raffaele Mammoliti (Pd) e Giuseppe Graziano (Udc). Appuntamento alle 21.30 sul canale 19 e in streaming sulle testate del gruppo

Ora che tutti i giochi sono fatti – la Regione al centrodestra, Cosenza e Siderno, le maggiori città calabresi al voto amministrativo, al centrosinistra – è tempo di analisi politica. Perfidia torna questa settimana per provare a comprendere e commentare il voto calabrese alla luce anche dei risultati nazionali che hanno fatto registrare un secco 5 a 1 a favore del centrosinistra, nelle grandi città del Bel Paese. Non a caso il titolo scelto per la puntata odierna è “Sballottaggi”.



Particolare attenzione sarà dedicata da Antonella Grippo, autrice e conduttrice del format televisivo in onda su LacTv, alla città bruzia dove ad affermarsi è l’unico sindaco socialista di questa tornata amministrativa. Via skype è poi previsto l’intervento del già candidato alla presidenza della Regione, Luigi De Magistris. [Continua in basso]

In studio, invece, ci saranno Raffaele Mammoliti (Pd) e Giuseppe Graziano (Udc), ai quali toccherà il compito di analizzare il voto regionale in attesa della proclamazione degli eletti da parte della Corte d’Appello di Catanzaro. Di carne al fuoco la Grippo ne ha tanta, a partire dall’ultima riunione della Lega che ha fatto registrare un uno (Spirlì) contro tutti, ma anche l’adesione di Amalia Bruni al gruppo misto che ha generato una serie di polemiche tra simpatizzanti e qualche alleato.



Ma l’occhio attento della Grippo si soffermerà anche sul nuovo clamoroso blocco dei pagamenti alla nostra Regione da parte dell’Unione europea.

Dunque, appuntamento da non perdere con un’altra calda puntata di Perfidia che andrà in onda questa sera, mercoledì 20 ottobre, alle 21:30 su LaC Tv (canale 19) e in streaming sul sito web del network.