Tropea, Imposta di soggiorno 2022: il Comune cambia il regolamento

L’amministrazione comunale di Tropea ha apportato diverse modifiche al regolamento posto alla base dell’Imposta di soggiorno 2022. Innanzitutto, a partire dal prossimo anno, l’imposta sarà dovuta anche da chi pernotta in imbarcazioni in sosta presso il porto turistico di Tropea, mentre i gestori delle strutture soggette ad imposta dovranno comunicare i dati ed effettuare i versamenti entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento e non più entro la fine del mese successivo. [Continua in basso]

L’amministrazione comunale ha anche introdotto ulteriori strumenti per contrastare il fenomeno dell’elusione e dell’evasione della tassa da parte dei gestori. Le tariffe per giorno di pernottamento sono state portate, per gli hotel, a 1,00 euro per ogni stella, a 2,00, per B&B ed affittacamere, a 1,50, per tutte le altre realtà soggette ad imposta.

«Grazie alla tariffa – si legge in una comunicazione del Comune – che, è bene rammentare, grava sull’utente e non già sulla struttura, l’amministrazione comunale ha già realizzato e si prefigge di realizzare importanti interventi a favore del turismo e del miglioramento dell’offerta (decoro urbano, tutela dei beni culturali, eventi, servizi, promozione, etc.) in modo da rendere la nostra città sempre più esclusiva e competitiva».