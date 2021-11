Provinciali Vibo, De Nisi: «Compagine rappresentativa dell’intero territorio»

Per il coordinatore di Coraggio Italia la lista messa in campo è una rappresentanza «importante e capace di programmare interventi utili per la crescita della provincia»

Debora Boragina; Pietro Comito; Giuseppe Dato; Annamaria Donato; Elisa Fatelli; Anna Fruci; Alessandro Lacquaniti; Carmine Mangiardi; Gabriele Prestia; Vincenzo Zinnà. Sono i dieci componenti della lista di Coraggio Italia in campo alle elezioni provinciali di Vibo Valentia, attese per il prossimo 18 dicembre. [Continua in basso]

«È una compagine rappresentativa dell’intero territorio provinciale – sottolinea il coordinatore provinciale di Coraggio Italia per Vibo, Maurizio De Nisi -. Il nostro obiettivo è quello di proseguire sulla proficua strada tracciata alla recente consultazione regionale che ha visto il nostro partito affermarsi con l’elezione dei consiglieri Francesco De Nisi e Salvatore Cirillo. Abbiamo lavorato per presentare una lista provinciale con elementi di valore e distribuita in modo omogeneo. Siamo sicuri che le urne ci restituiranno un ulteriore risultato positivo- La ricetta – aggiunge il dirigente provinciale – è sempre quella: politica dei fatti, vicinanza ai territori, interlocuzione con i cittadini per favorire nuovi slanci per questo spicchio di Calabria in cui c’è ancora molto da fare».

Maurizio De Nisi non nasconde il convincimento che l’intero Vibonese, come l’intera Calabria, meriti «una classe dirigente che prediliga le soluzioni alla mera elencazione delle criticità. La nostra lista sposa totalmente questi principi perché composta da persone perbene che vivono per la politica e non di politica e che stanno dimostrando di prediligere gli interessi generali dei cittadini nelle realtà locali dove operano in qualità di amministratori comunali. Coraggio Italia si pone vari obiettivi per costruire una rappresentanza importante e capace di programmare interventi utili per la crescita dell’intera provincia. Vogliamo guardare al territorio nel suo insieme, per contribuire con i nostri candidati nel Consiglio provinciale al governo di una realtà difficile ma dalle ampie e sfidanti prospettive. Presenti non per essere una semplice rappresentanza elettorale ma invece, per far profondamente comprendere che bisogna costruire ascoltando i territori».

Poi il coordinatore provinciale conclude: «Coraggio Italia ha dalla sua la freschezza delle idee e il “coraggio” di affrontare con una strategia d’impatto i problemi dei territori. Grazie ai tanti amministratori che in questi giorni stanno sposando le idee del nostro partito. Il loro entusiasmo e le idee che finora ho avuto modo di ascoltare, mi rendono certo che daremo a Vibo Valentia e la sua provincia un futuro diverso. Sono sicuro – chiude De Nisi – che anche questa volta il nostro modo di intendere la politica otterrà il giusto riconoscimento».