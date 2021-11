Efficientamento energetico, accordo Comune di Tropea-City Green Light

Efficientamento energetico ed ammodernamento dell’intera rete della pubblica illuminazione comunale. Il Comune di Tropea ha sottoscritto con City Green Light una convenzione per l’efficientamento energetico ed ammodernamento dell’intera reta comunale della pubblica illuminazione. Tutti i corpi illuminati verranno sostituiti con lampade a led e, al contempo, verranno rispristinati i pali i punti luce che erano stati dismessi, e rimpiazzati o messa in sicurezza quei pali della pubblica illuminazione che necessitano di intervento.



I lavori, che partiranno dalle aree periferiche, avranno inizio mercoledì prossimo, 1 dicembre, e si dovrebbero completare entro fine primavera. A partire dall’1 dicembre sarà attivo il nuovo servizio di illuminazione pubblica che consentirà a tutti gli utenti di segnalare, attraverso il numero verde 800642120 (tutti i giorni 24 ore su 24) ovvero tramite l’App CityGreenApp (disponibile per Android e Ios), ovvero tramite E-mail all’indirizzo segnalazioni.tropea@citygreenlight.com, lampioni spenti ed altre criticità.