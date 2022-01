Nuova carenza idrica a Vibo, il sindaco diffida la Sorical: «Condotta continuamente oggetto di rotture»

«In merito alla nuova improvvisa diminuzione della portata della condotta di adduzione, con conseguente sospensione dell’erogazione dell’acqua ai serbatoi di Vibo Valentia e disservizi e cessazione della fornitura in una vasta area territoriale della città, il sindaco diffida la Sorical». È quanto fa sapere lo stesso primo cittadino del capoluogo Maria Limardo. Il capo dell’amministrazione fa riferimento all’ultima comunicazione della società che gestisce il sistema idrico comunale giunta in Comune soltanto nella giornata di oggi, domenica 2 gennaio. Nella sua nota, il responsabile facente funzioni dell’ufficio di zona della Sorical, Domenico Isola, avverte l’amministrazione di Palazzo Luigi Razza che «nelle ultime ore c’è stata una riduzione della portata d’acqua potabile nei serbatoi cittadini, causando disagi alla città di Vibo Valentia. L’erogazione verrà ripristinata entro le 13 – si legge nel comunicato della Sorical – non escludiamo disservizi anche per domani, lunedì 3 gennaio, causa il naturale riequilibrio funzionale della rete e dei serbatoi». [Continua in basso]

Continui problemi alla condotta

Il sindaco del capoluogo, quindi, non manca di ricordare che «la condotta adduttrice è continuamente oggetto di rotture e disservizi, come verificatosi solo nell’ultima settimana già per due volte. Tutto ciò – ribadisce il capo dell’amministrazione di Vibio Valentia – non è accettabile soprattutto in periodo drammatico quale quello che le comunità stanno attualmente vivendo, il non poter disporre di acqua anche per le primarie esigenze della vita costituisce davvero una grave ed inaccettabile ulteriore difficoltà». Così come, aggiunge ancora Maria Limardo, «non sono sopportabili i ritardi con cui tali disservizi vengono comunicati alla nostra amministrazione, pur avendo la Sorical un sistema di telecontrollo. Pertanto, necessita procedere con assoluta celerità alla programmazione di urgenti interventi su una rete oramai vetusta e non in grado di assicurare un dignitoso servizio agli utenti interessati. Inutile sottolineare il carattere di assoluta urgenza e di priorità che riveste la presente sollecitazione trattandosi del soddisfacimento di requisiti minimi ed essenziali nell’espletamento del servizio. Si attende, quindi, urgente riscontro su tempi e modalità di intervento per ovviare – conclude il sindaco – a quanto lamentato e procedere alla risoluzione del problema. In mancanza, sarà doveroso ed inevitabile adottare ulteriori iniziative».