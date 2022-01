Pizzo, Piano spiaggia alle battute finale: a breve la Conferenza dei Servizi

Nella giornata di oggi si è tenuto l’incontro conclusivo tra la terna commissariale alla guida del Comune di Pizzo (Antonio Reppucci, Giuseppe Di Martino e Antonio Corvo), la categoria dei concessionari demaniali e relative associazioni di categoria, che ha fatto seguito ad un altro vertice tenutosi il 7 dicembre scorso. Entrambi gli incontri sono stati finalizzati alla redazione del Piano spiaggia, necessario per regolamentare e promuovere la tutela e la salvaguardia delle aree appartenenti al demanio marittimo. Ma anche la loro fruizione pubblica, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche ricadenti in aree del demanio marittimo, lo sviluppo sostenibile, la individuazione delle aree omogenee di intervento, stabilendo per ciascuna di esse i corretti criteri di utilizzo, le tipologie di insediamento, gli standard sui servizi.



«Certamente – scrivono i commissari – uno strumento urbanistico di grande importanza strategica per le ricadute occupazionali sul territorio. L’incontro si è rivelato molto fecondo e proficuo e consentirà di pervenire alla prevista Conferenza dei Servizi entro tempi brevi, per acquisire le previste valutazioni e pareri di enti ed organismi sovracomunali, propedeutici al varo definitivo del piano spiaggia».