Zambrone, Comune: eletti gli organismi della Commissione Cultura e Biblioteca

Le rappresentanze elette all’unanimità. Il sindaco Corrado L’Andolina ha auspicato che le iniziative culturali possano «al più presto tornare numerose e qualitativamente apprezzabili come in epoca pre-Covid»

Si è riunita per la prima seduta la Commissione Cultura e Biblioteca del Comune di Zambrone che ha eletto le sue rappresentanze. Il presidente prescelto è stata Antonella Grillo, già consigliere comunale e assessore della precedente compagine amministrativa e consigliere provinciale. A proporla, il sindaco, Corrado L’Andolina, proprio in virtù del suo curriculum amministrativo. Vicepresidente è stata votata Amelia Conca, attuale consigliere di opposizione. Segretario, Domenico Pepè già componente della medesima Commissione anche nella precedente tornata amministrativa. Fanno parte di questa Commissione anche il sindaco Corrado L’Andolina, Mariana Iannello (consigliere di maggioranza), Katia Cutrì e Romana Giannini.



Le rappresentanze sono state elette all’unanimità. Soddisfazione è stata manifestata dagli eletti per l’incarico ricevuto. Il sindaco ha poi auspicato che le iniziative culturali possano «al più presto tornare così numerose e qualitativamente apprezzabili come in epoca pre-Covid. Pochi dubbi sul fatto che il ritorno all’auspicata “normalità” passa anche attraverso la rivitalizzazione delle attività culturali».