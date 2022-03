Lega Vibo, Saccomanno formalizza le nomine di Pagano e De Pinto

Dopo l’incontro tra Matteo Salvini e i dirigenti della Lega Calabria, interviene il segretario regionale del partito Giacomo Saccomanno: «Ci siamo posti obiettivi concreti: dare ancora più slancio al partito triplicando gli iscritti e garantire risposte alle esigenze del territorio. Durante l’incontro – informa sempre – sono state formalizzate anche le nomine di responsabili territoriali, in attesa di completare il quadro nei prossimi giorni: Arnaldo Golletti per la provincia di Cosenza, Davide Bruno per la città di Cosenza, Cataldo Calabretta per la provincia di Crotone, Alfio Pugliese per la città di Crotone, Giuseppe Macrì per la provincia di Catanzaro, Giuseppe Rotundo per la città di Catanzaro, Michele Pagano per la provincia di Vibo Valentia, Mino De Pinto per la città di Vibo Valentia».