Salvini incontra gli imprenditori del settore pesca, Lega Vibo: «Comparto da difendere»

Soddisfazione per il vertice al Mit: «Ottima occasione per parlare anche delle iniziative Ue che rischiano di danneggiare gli operatori»

Il segretario di sezione e il consiglio direttivo della Lega di Vibo Valentia esprimono soddisfazione per l’incontro al Ministero infrastrutture e trasporti tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e una delegazione di imprenditori del settore pesca. «È stata un’ottima occasione per discutere sulla situazione alla luce delle iniziative della Commissione Ue che – come sta succedendo nel settore agricolo – rischiano di danneggiare il comparto. La pesca rappresenta un patrimonio fondamentale per l’Italia e confidiamo sull’attenzione del Ministero, visto l’importante lavoro che svolge il corpo delle capitanerie di porto e soprattutto in termini di controllo della qualità dei prodotti di importazione da sempre siamo al fianco degli operatori del settore, dei portuali e dei balneari e consideriamo il loro lavoro di fondamentale importanza per il tessuto economico e sociale».

