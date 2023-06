Vibo, assemblea provinciale della Lega in vista dei prossimi appuntamenti elettorali

L’assemblea provinciale della Lega in vista dei prossimi appuntamenti con le urne. La riunione è stata fortemente voluta dal segretario provinciale Mino De Pinto che – informa una nota – «stante la situazione politica della città capoluogo in preda, in questi ultimi tempi, a problemi di non facile soluzione e relativi alla ultima e nota sentenza del Consiglio di Stato, nonché i malumori che serpeggiavano all’interno della Lega vibonese, ha voluto, proprio in prospettiva della prossima tornata elettorale vibonese e delle elezioni europee, offrire la possibilità di un confronto interno in grado di consentire alla Lega di fare fronte, con la dovuta autorevolezza politica, con i colleghi del centrodestra».

Un confronto serrato e molto partecipato, riferiscono dal Carroccio, che «si è concluso con la presentazione di una mozione a firma congiunta del responsabile cittadino di Ionadi Pasquale Francica e di Francesco Muzzopappa, già candidato al Consiglio regionale, attraverso la quale si è invitata l’assemblea a mettere da parte ogni personalismo e a confermare la massima ed incondizionata fiducia al segretario De Pinto, al fine di consentirgli di avviare i necessari percorsi politici con le altre forze del centrodestra, onde evitare antipatiche impasse di non facile soluzione. Ciò evidentemente nell’interesse della città e delle sue frazioni bisognose di un rilancio autentico e concreto».

L’assemblea ha votato all’unanimità la mozione, così ribadendo piena fiducia al segretario Mino De Pinto. «A sua volta De Pinto – conclude la nota – dopo aver ringraziato l’assemblea per la fiducia accordatagli, in virtù di un percorso unitario ha proposto all’assemblea la nomina della delegazione trattante permanente, che si interfacci con le altre forze politiche. Essa, confermata all’unanimità dall’assemblea, sarà composta oltre a De Pinto, da Michele Pagano, coordinatore provinciale organizzativo, e da Raffaele Riga, coordinatore cittadino di Briatico».

