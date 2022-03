Ciancio (Asd Sant’Onofrio) insiste: «“Sport di tutti” sbarra la strada al sindaco»

«È ormai definitivo. L’ultima spiaggia per il progetto “Quartieri” è arrivata nero su bianco da “Sport di Tutti”, che non ammette altre intransigenze del sindaco Antonino Pezzo. Il sindaco voleva “gestire” il progetto “Quartieri”, ma ha solo “bloccato” le attività. La notizia è arrivata mercoledì, con la pec delle ore 16.19. La pec non lascia né dubbi né scampo al Comune: il progetto rimane quello che è. Solo le associazioni del partenariato possono decidere di rinunciare al progetto». È quanto fa sapere Francesco Ciancio, presidente dell’Asd Sant’Onofrio, in riferimento a “Sport di tutti – Quartieri”, progetto che prevede una serie di attività a carattere socio-educativo.



«Si tratta – si chiede l’interessato – di un progetto che ci sta invidiando tutta la provincia e perché le associazioni dovrebbero rinunciare: forse per compiacere qualcuno? Le lettere che il sindaco ha, ostinatamente, inoltrato a “Sport di Tutti” si sono rivelate un boomerang. La segretaria di “Sport di Tutti” non lascia spazio ad interpretazioni e sbarra, definitivamente, la strada al sindaco. Ora o la giunta approva la delibera di cofinanziamento oppure il finanziamento di 100mila euro destinati a Sant’Onofrio saranno persi e destinati ad un altro territorio.

Per noi – aggiunge Francesco Ciancio – tutto questo è inaccettabile e non riusciamo a capire come possa una amministrazione comunale buttare a mare 100mila euro già finanziati e destinati a tutta la comunità».

Altri territori – prosegue il presidente – «hanno già avviato le attività e hanno messo in pratica quel progetto e quei finanziamenti che anche Sant’Onofrio aveva guadagnato grazie ad un ottimo lavoro di tutti i “partner”: ora è veramente a forte rischio. Il Comune dovrà, assolutamente, riflettere e cambiare idea sulla sua posizione. Il sindaco adesso ha tutto chiaro è arrivato il momento che accetti le nostre proposte, approvi la delibera e permetta ai suoi concittadini di utilizzare questo meritato finanziamento», conclude Francesco Ciancio.