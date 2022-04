Limbadi, Giacinto Carrieri eletto segretario del circolo Pd

Il neosegretario non ha dubbi: «Il Partito democratico è lo strumento attraverso il quale vogliamo coinvolgere la cittadinanza in un percorso di crescita sociale, economica e culturale»

Si è svolto a Limbadi il congresso di circolo del Partito democratico, Giacinto Carrieri eletto segretario. «Dopo l’apertura della sede sul corso cittadino e un anno di attività politica, la comunità Pd di Limbadi – si legge in una nota dei dem – guarda ai prossimi appuntamenti con fiducia e determinazione. Un impegno, quello dei democratici, che si concentra sull’attività amministrativa comunale e sul radicamento territoriale del partito in linea con il progetto di rigenerazione tracciato dal segretario regionale Nicola Irto». [Continua in basso]

«Ringrazio il circolo per avermi scelto e auguro a noi tutti di proseguire questo percorso con entusiasmo, intelligenza e idee», ha affermato Carrieri. «Il Pd è la nostra casa e lo strumento attraverso il quale vogliamo coinvolgere la cittadinanza tutta per la crescita sociale, economica e culturale di Limbadi. – conclude il neo segretario – Il nostro impegno continua al fianco del segretario provinciale Giovanni Di Bartolo, il quale ha dedicato sin da subito attenzione alla nostra esperienza e alle problematiche di questo territorio. Daremo il nostro contributo per rendere il Partito Democratico sempre più incisivo nel dare risposte ai cittadini».