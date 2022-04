Joppolo, l’ex sindaco Salvatore Vecchio ricorda tre problemi irrisolti: ecco quali

Salvatore Vecchio

«Con questa mia lettera mi propongo di sottoporre alla vostra cortese attenzione tre problemi dei quali, essendosene attivamente occupato nell’esercizio delle funzioni di presidente della Provincia di Vibo Valentia, potrà rendersi interprete presso le competenti e determinanti sedi regionali l’onorevole Francesco De Nisi, di intesa ovviamente con il presidente Salvatore Solano e con l’auspicato coinvolgimento di Dalila Nesci, deputata del territorio e sottosegretaria per il Sud, nonché del sindaco di Joppolo Giuseppe Dato». Questo l’incipit di una lunga e articolata missiva che l’ex sindaco di Joppolo Salvatore Vecchio ha inviato al consigliere regionale De Nisi e al presidente Solano. «Mi riferisco – prosegue la lettera – alla costruzione della cosiddetta “strada del mare” e all’utilizzazione dei due immobili siti nella frazione Monte Poro di Joppolo- “l’Ostello della Gioventù” e la “Centrale del latte”, di cui è proprietaria l’amministrazione provinciale di Vibo Valentia, la quale, avendoli “ereditati” dalla Provincia di Catanzaro, li ha concessi in comodato al Comune di Joppolo, con la deliberazione giuntale n. 466/2006. Ancorché possa apparire utile una esauriente ricostruzione degli accadimenti che sono alla base di questa mia lettera, mi limiterò all’essenziale per non appesantirne la lettura». [Continua in basso]

Pertanto, per quel che attiene alla strada «non mi soffermerò più di tanto – precisa l’interessato – sulle note vicende che hanno impedito l’esecuzione dei lavori e, trattandosi di problema risolto dall’Anas, neanche sulla interdizione al traffico per oltre un anno della provinciale 23 nel tratto Coccorino-Joppolo, interessato degli interventi di adeguamento della “Strada del Mare”. L’Anas, infatti, impulsata dall’onorevole Toninelli, Ministro dei lavori pubblici del tempo, ha provveduto all’eliminazione delle situazioni di pericolo allora esistenti, avendo potuto utilizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione e dalla Provincia di Vibo Valentia, quest’ultima destinataria finale delle stesse, come da accordo di programma quadro del 29 luglio 2002, in seguito meglio richiamato. Con riferimento alla strada in parola il Piano territoriale di coordinamento provinciale, nel disegnare la maglia viaria della provincia di Vibo Valentia, così recita: (essa) :”..si sviluppa lungo la costa sull’asse Bivio Angitola-Pizzo-Vibo Maria-Tropea-Ricadi-Joppolo-Nicotera per arrivare fino a Rosarno, con l’obiettivo di realizzare un collegamento costiero rapido lungo tutta la fascia tirrenica vibonese e l’interconnessione funzionale con la Trasversale delle Serre nei pressi di Tropea consentirà la chiusura a sud della maglia viaria primaria”».

In verità – aggiunge l’ex sindaco – delle finalità indicate nel Ptcp si era già fatta carico l’amministrazione provinciale di Catanzaro che, ben comprendendo quanto fosse indispensabile garantire lungo la costa sull’asse sopra menzionato la velocizzazione dei collegamenti e la fluidificazione del traffico, negli anni “80” approvava il progetto per la realizzazione della strada finalizzata al collegamento rapido dal bivio Angitola allo svincolo autostradale di Rosarno. Di questo progetto la Provincia di Catanzaro realizzava un primo lotto, quello che congiunge la statale 522 a Tropea; da parte sua, la Provincia di Vibo Valentia, subentrata a quella di Catanzaro, recepiva quell’idea progettuale e, apportate all’originario progetto alcune variazioni, invero non tutte appropriate, otteneva il relativo finanziamento. Infatti, nell’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione del 16 maggio 2002 cui è seguito l’Accordo di programma per il sistema delle infrastrutture di trasporto, firmato il 29 luglio 2002, veniva previsto, per l’importo complessivo di 61.320.000,00 euro l’“adeguamento della strada panoramica Rosarno-Nicotera- Joppolo-Tropea-Pizzo e circonvallazione del centro abitato di Pizzo”, detta verosimilmente per brevità “strada del mare”. Il resto appartiene alla cronaca, ormai archiviata». [Continua in basso]