Zambrone, l’opposizione: «S’inizi a risolvere i problemi reali dei cittadini»

«Nonostante la stima che nutriamo per l’intelligenza del sindaco Corrado L’Andolina, come uomo di cultura quale è, e di recente nominato presidente del Sbv (per cui rinnoviamo le congratulazioni fatte già pubblicamente), ci preme evidenziargli il significato della parola “fuorviante” secondo il vocabolario Treccani, perché forse gliene è sfuggito il senso: che svia, che allontana dal vero. Ingannevole. Come può l’analisi di un documento contenente dati oggettivi, a cui non vi può essere libera interpretazione, avere nel rifiuto di approvazione del bilancio, motivazioni fuorvianti? È tutto nero su bianco». Continua la diatriba politica tra l’amministrazione comunale di Zambrone e l’opposizione. [Continua in basso]

L’approvazione del bilancio

Il gruppo “Rinascita per Zambrone” replica alla maggioranza spiegando che «ci siamo limitati a leggere e ad analizzare analiticamente e tecnicamente un documento importante per la vita dell’ente, che ogni cittadino ha il diritto di conoscere nella sua interezza e dimensione, e che può influire sul suo assetto e di conseguenza, sulla vita dei cittadini zambronesi e sul loro futuro. Troppo facile – si evidenzia – promettere benessere in campagna elettorale. Gli zambronesi devono sapere cosa realmente succede all’ente sotto l’amministrazione politica del sindaco L’Andolina. E qui ricordiamo che è stata la maggioranza, a non accettare la diretta dei consigli in cui i cittadini avrebbero potuto valutare personalmente se le nostre motivazioni di voto, fossero state ragionevoli o fuorvianti. È la legge stessa a consentire la possibilità di diretta dei consigli comunali pubblici. Fuorviante, un termine che il sindaco usa troppo spesso nei nostri confronti come a voler denigrare chi cerca di svelare una realtà ben diversa, da quella che ci si ostina a far credere».

Mariella Epifanio

I consiglieri rimarcano: «Si è dimenticato quando era in minoranza, l’azione politica di opposizione che ha portato avanti? Tanto aggressiva da aver portato alla caduta di un’amministrazione dopo 7 mesi e con più di un anno di commissariamento. Noi basiamo la nostra opposizione su una linea politica che mira a garantire i diritti dei cittadini, la trasparenza dell’attività amministrativa. Pretendiamo che la maggioranza dimostri maturità al punto da correggere il tiro dove si riscontrano errori di valutazione e non faccia ostruzionismo a prescindere. Il sindaco dimentica ancora una volta, che non è solo ad amministrare il comune e che deve considerare democraticamente, l’esistenza di un’opposizione vigile su ogni atto e azione, che questa maggioranza realizza nel suo percorso politico. L’onestà come la politica, si dimostrano coi fatti, non con le parole. Di quelle gli zambronesi ne hanno le orecchie piene. E a proposito di trasparenza, tutti i comuni hanno nella sezione ‘amministrazione trasparenza’ dei loro siti, nel settore bilancio, i file relativi ai bilanci degli anni precedenti per prenderne visione. Zambrone no. Perché?».