Identità e futuro per Zambrone replica all’opposizione: «Rilievi singolari»

«Per quel che concerne le modalità di svolgimento della giunta municipale e del consiglio comunale è evidente che non si possono applicare le stesse regole. La seconda, infatti, per la frequenza delle riunioni necessita di modalità elastiche che non sono rinvenibili per il Consiglio. Il sindaco, comunque, non ha “impedimenti personali” che gli impediscono di presenziare alla giunta. E infatti, la gran parte delle sedute di giunta municipale si svolge, tuttora, in presenza. Per quel che risulta alla maggioranza, gli accessi agli atti, legittimamente chiesti, sono stati tutti soddisfatti a cura dei competenti uffici comunali». Così i consiglieri comunali del gruppo di maggioranza “Identità e futuro per Zambrone” replicano ai rilievi mossi dal gruppo di minoranza “Rinascita per Zambrone”. [Continua in basso]

Il Comune di Zambrone

«Piazza VIII Marzo – proseguono gli esponenti della maggioranza – nella quale insiste il campo da bocce, grazie a un intervento della precedente compagine è stata interessata a un significativo abbattimento delle barriere architettoniche, come mai si era registrato. Si è consapevoli che vi è ancora molto da lavorare su questo versante e di certo, non saranno lesinate energie. Il mancato svolgimento dell’appalto per la gestione del campo di calcetto è dovuto al sovraccarico di lavoro dell’Ufficio tecnico. A ciò si è supplito con grande spirito di sacrificio. Mai a nessuno è stato impedito di giocare, peraltro sempre gratuitamente. Il rilievo, quantomeno, è ingeneroso. Quanto ai benefici dei fondi alimentari, i bandi sempre pubblicati on line e sulla home page del sito istituzionale. Innumerevoli, infatti, le istanze sempre pervenute. Il tavolo tecnico sulla crisi delle strade provinciali – aggiunge il gruppo consiliare – è stato volutamente disertato per ragioni politiche; ma l’interesse per la materia, sempre costante. La scuola di Daffinà non era sicura sotto il profilo sismico. Grazie ai fondi chiesti e ottenuti dalla Regione (circa 450 mila euro) e ad altre risorse comunali, la scuola sarà messa in sicurezza ed efficientata sotto il profilo energetico. Col nuovo anno scolastico, gli allievi di Daffinà e Daffinacello rientreranno in una scuola ristrutturata, sicura e resa conforme alla legge.

Quanto al lungomare, l’amministrazione «ha messo in atto tutte le azioni dovute, in una vicenda complessa e articolata seguita con il consueto scrupolo e attenzione. Sui Cis, i Comuni calabresi che in una prima fase hanno ottenuto il finanziamento sono meno del 30% e, sugli altri, resta in vigore una graduatoria di progetti idonei, fra cui rientra anche quello di Zambrone. Singolari i rilievi sulla vicenda del bando relativo alle Green Community. Il progetto, presentato in associazione con altri Comuni (Ionadi comune capo-fila) era stato votato anche dai consiglieri d’opposizione! Incredibile ma vero… oggi si è “accusati” di non avere intercettato tale finanziamento (come nessuno dei progetti presentati dai Comuni associati nel Vibonese, tranne uno, su tale linea). Veramente da non credere. Quanto al progetto sulla legalità, ai consiglieri d’opposizione è stato già ripetutamente detto che per ragioni pratiche, non si inviano formali inviti per le iniziative del Comune; e, alle relative manifestazioni, sono tutti invitati. E infatti, alle varie manifestazioni non sono invitati con particolari formalità neanche i consiglieri di maggioranza. Inoltre, i consiglieri comunali, per loro status, sono sempre amministratori e, quindi, sarebbe come invitare se stessi. Nel caso dell’iniziativa sulla legalità, la stessa era aperta alla cittadinanza e, alcuni cittadini, hanno partecipato e rivolto le loro domande agli illustri ospiti. Il voto dei consiglieri e le loro opinioni sono importanti, ma è chiaro che, la logica dei numeri, in democrazia, non è un dettaglio trascurabile. E i numeri testimoniano che le votazioni sulle delibere sono sempre state adottate all’unanimità della maggioranza (tranne che in una sola seduta in cui si è registrata un’astensione). Zambrone, ad onore del vero, è governata bene. E ciò grazie ad una valida giunta e a un valido gruppo di maggioranza».