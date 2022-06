Elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 23: nel Vibonese al voto 12 Comuni

Occhi puntati in particolare su Pizzo, che chiude il commissariamento per infiltrazioni mafiose, e Stefanaconi. Lo scrutinio partirà dalle ore 14 di lunedì. Oggi lo spoglio alle 23 dei referendum sulla giustizia

Sono 75 i Comuni della Calabria che oggi 12 giugno sono chiamati alle urne per rinnovare i rispettivi sindaci e i Consigli comunali: di questi 75 Comuni, quattro – oltre al capoluogo di regione Catanzaro ci sono Palmi (provincia di Reggio Calabria), Acri e Paola (in provincia di Cosenza) e- hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti e quindi saranno eventualmente interessati dal ballottaggio, in programma il 26 giugno, qualora nessuno dei candidati a sindaco raggiungesse il 50% + 1 dei voti validi al primo turno.

Nel Vibonese si vota in dodici Comuni per eleggere i sindaci e rinnovare i Consigli comunali. I seggi resteranno aperti dalle ore 7.00 fino alle 23 (si vota anche per i cinque quesiti referendari). Per quanto riguarda l’ordine di scrutinio, dalle ore 23 di questa sera si procederà i referendum sulla giustizia; alle ore 14 di lunedì 13 giugno i inizierà invece con lo spoglio delle comunali. Questi i Comuni del Vibonese impegnati con le elezioni amministrative:

Arena

Due i candidati a sindaco al Comune di Arena e due le liste presentate. In campo il primo cittadino uscente Antonino Schinella (che tenta la sua terza riconferma), in corsa per la conquista del suo terzo mandato consecutivo, sostenuto dalla lista “Insieme verso il futuro”. L’altro aspirante alla fascia tricolore è Domenico Bellé, appoggiato dalla lista “Per il bene comune”, ritenuta una lista “civetta”.

Capistrano

A Capistrano l’appuntamento elettorale conta sulla carta due candidati. Il sindaco uscente Marco Martino, ex Udc e dallo scorso anno transitato in Forza Italia, e Rocco Tino, militare dell’Esercito. Le urne diranno se la lista contrapposta al primo cittadino uscente è o meno una lista “civetta” (Rocco Tino non ha tenuto nessun comizio di chiusura elettorale).

Fabrizia

Un solo candidato a sindaco per il Comune di Fabrizia: il primo cittadino uscente del centro montano delle Serre, Francesco Fazio, dovrà vedersela con il raggiungimento del quorum dei votanti per rendere valido il turno elettorale ed impedire il commissariamento prefettizio del Comune.