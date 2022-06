Vibo, si riunisce il coordinamento provinciale della Lega: «Pronti a nuove sfide»

Si è riunito nella sede di corso Vittorio Emanuele III, a Vibo Valentia, il coordinamento provinciale della Lega. All’incontro convocato dal coordinatore Michele Pagano, era presente anche il senatore Fausto De Angelis. Nel corso della riunione si è dibattuto sui recenti risultati delle elezioni comunali, ma anche sulle prospettive future di crescita della Lega in Calabria e a Vibo Valentia.

Il centrodestra unito può vincere, è stato detto in tutti gli interventi, per cui occorre riannodare le fila di un discorso e avviare una nuova fase politica. In questo senso, restando a livello locale, Pagano ha sottolineato la necessità di una ripartenza decisa, ma anche di una riorganizzazione complessiva del Carroccio sul territorio, riorganizzazione che passa in primis attraverso la nomina dei referenti comunali, ma anche attraverso una ristrutturazione generale del partito. [Continua in basso]

«Abbiamo il dovere di lavorare con l’entusiasmo che ci ha portato a sfiorare l’elezione alla Regione di Francesco Muzzopappa, abbiamo le possibilità e le persone adatte per farlo. In più da poco abbiamo come referente politico nazionale il senatore De Angelis che si sta muovendo con concretezza e serietà», ha detto il coordinatore provinciale, che poi ha annunciato la prossima adesione di altri consiglieri comunali.

Il parlamentare vibonese da parte sua ha sottolineato di avere trovato un gruppo già pronto ad affrontare nuove sfide: «Adesso dobbiamo decidere e valutare anche nuove alleanze in vista delle scadenze elettorali del prossimo anno e delle future amministrative a Vibo Valentia – ha sostenuto De Angelis -. Abbiamo un compito importante e un grande lavoro da fare assieme per riportare Vibo Valentia e la sua provincia al centro della politica nazionale e regionale. Sono qui anche per ascoltare e dare spazio alle idee e alle proposte di tutti, con l’obiettivo di crescere insieme e confrontarci con maggiore forza sui tavoli nazionali e regionali». All’incontro erano presenti anche il referente comunale del capoluogo, Mino De Pinto, a cui è stata riconfermata la fiducia, Francesco Muzzopappa e tutti i coordinatori del Vibonese.

