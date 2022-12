Stefanaconi: liquidata l’indennità di fine mandato al sindaco

E’ stata liquidata con apposita determina dal responsabile dell’area Economico finanziaria del Comune di Stefanaconi, l’indennità di fine mandato al sindaco Salvatore Solano. La stessa è prevista da un decreto del Ministero dell’Interno del 4 aprile 2000 che recita: “A fine mandato, l’indennità dei sindaci e dei presidenti di Provincia è integrata con una somma pari ad un’indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno”. Accertato che al sindaco Salvatore Solano, durante il mandato amministrativo è stata corrisposta l’intera indennità dovuta e che lo stesso ha espletato le funzioni di sindaco senza interruzione dal 12 giugno 2017 sino al 13 giugno 2022, ecco la determina di impegno in suo favore per la somma di 7.475,12 euro. Salvatore Solano (attuale presidente della Provincia di Vibo) è stato poi rieletto sindaco di Stefanaconi il 13 giugno scorso.

