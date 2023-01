Regione Calabria: si dimette l’assessore Mauro Dolce

“Ho riflettuto molto nelle ultime settimane e sono giunto ad un’importante decisione: lascio il mio mandato di assessore della Regione Calabria”. E’ quanto afferma, in una nota, Mauro Dolce, assessore alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici della Regione Calabria che annuncia le proprie dimissioni dalla carica. “Ho comunicato la scorsa settimana la mia decisione al presidente Roberto Occhiuto – aggiunge – e di comune accordo abbiamo deciso di darne notizia nella giornata odierna. Rientrerò nell’Università per riprendere e concludere le attività di ricerca temporaneamente messe da parte, che, insieme ai miei impegni familiari, mi impedirebbero di svolgere nei modi che ritengo necessari i gravosi impegni che l’assessorato affidatomi comporta. Ringrazio il governatore per la fiducia che ha riposto in me, tutti i colleghi della Giunta per il positivo percorso fatto insieme in questi mesi, così come ringrazio il direttore generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici, Claudio Moroni, e i collaboratori che mi hanno affiancato in questa avventura”. [Continua in basso]

“In accordo con il presidente Occhiuto – ha concluso Dolce – continuerò ad offrire alla Regione, nelle forme più opportune, la mia esperienza e le mie competenze su determinati progetti strategici che riguardano le infrastrutture della Calabria. Darò volentieri una mano da Roma, che è la città in cui vivo, e di tanto in tanto tornerò da voi, in quella che ormai è diventata quasi una seconda casa”. Docente ordinario di Tecnica delle Costruzioni all’Università di Napoli Federico II, è stato in passato anche Direttore generale presso il Dipartimento nazionale della Protezione civile.

